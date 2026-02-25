Els empresaris de Can Roqueta tornen a denunciar l'estat del polígon: "Voreres brutes, deixalles acumulades i vegetació que creix de manera descontrolada"

L'Associació d'Empreses i Propietaris del Polígon d'Activitat Econòmica Can Roqueta (AEPCRO) torna a alçar la veu davant l'estat en el qual es troba el polígon sabadellenc. Menys d'un any després, l'entitat encapçalada per Jose Racionero reitera el "malestar creixent de la comunitat empresarial", davant el que defensen que és una mancança del manteniment.
"El deteriorament de l’espai públic és evident i persistent, i genera una sensació d’abandonament que no és compatible amb la importància estratègica d’aquest PAE", apunten en un comunicat.
Les demandes d'AEPCRO no són noves, i malgrat el malestar, volen reiterar el "compromís amb el territori i amb una col·laboració lleial amb l'Ajuntament". Entre les principals reclamacions, hi ha la falta de manteniment, "amb voreres brutes, acumulació de deixalles i amb zones on la vegetació creix de manera descontrolada", i la problemàtica que se'n deriva de "l’estacionament indiscriminat de tràilers en qualsevol zona del polígon, així com la pràctica, cada vegada més habitual, de deixar els semiremolcs estacionats durant setmanes, generant ocupació persistent de la zona d’aparcament dels operaris de les empreses".
A aquestes problemàtiques s'hi afegeix, segons asseguren, "l'estat deficient de diversos trams d'asfalt. Un polígon que vol ser competitiu no es pot permetre unes infraestructures bàsiques en aquest estat". En aquesta línia, destaquen una qüestió "especialment conflictiva" respecte a la seguretat viària: "Fa més de dos anys que s’espera la col·locació d’una esquena d’ase per moderar la velocitat en una zona on ja s’han produït diversos accidents. És una demanda reiterada, coneguda i perfectament justificada; així i tot, s’ha hagut d’esperar tot aquest temps per tenir una solució tan fàcil i necessària".
Cas Dia: "L’Ajuntament de Sabadell es mostra impotent per fer respectar la seva pròpia autoritat"
Entre les problemàtiques que tenen detectades des de l'Associació d'Empreses i Propietaris del Polígon d'Activitat Econòmica Can Roqueta n'hi ha una especialment 'conflictiva' i enquistada: l'activitat que es genera al voltant del centre logístic de l'empresa Dia. "Els tràilers que diàriament hi van a aprovisionar l’empresa aparquen al mig de la calçada bloquejant un dels dos carrils permanentment. Malgrat les reiterades peticions de l’Ajuntament perquè l’empresa organitzi els seus proveïdors i operatives logístiques de manera que no bloquegin el carrer —tal com fan de forma sistemàtica— la situació continua exactament igual", lamenten.
Alhora, apunten que, tot i conèixer que s'han mantingut reunions entre la companyia i el consistori, "sense cap resultat efectiu", el missatge que es transmet als empresaris és "profundament preocupant", apuntant que "una empresa pot incomplir de manera flagrant, persistent i descarada les normes bàsiques de convivència i mobilitat sense assumir cap conseqüència, mentre l’Ajuntament de Sabadell es mostra impotent per fer respectar la seva pròpia autoritat".
Tot i el clima de malestar, de l'AEPCRO recalquen que "no busquem la confrontació, sinó solucions. Creiem en el diàleg i en la corresponsabilitat, però aquest diàleg ha d’anar acompanyat de fets concrets, calendaris clars i actuacions visibles".