Net-Pharma obrirà un nou 'hub' a Sant Quirze del Vallès

La companyia Net-Pharma inaugurarà el pròxim mes de maig un nou ‘hub’ a l’antiga fàbrica tèxtil Ermenegildo Zegna a Sant Quirze del Vallès, que s’afegeix al que té l’empresa a Alcobendas (Madrid). Un nou espai orientat a crear sinergies i col·laboracions entre companyies que operen en les diverses fases del cicle farmacèutic i biotecnològic, emmarcat, també, en el pla “d’expansió de la companyia tant en l’àmbit nacional com, en un futur, en l’àmbit internacional”, apunten des de la companyia.
Les noves instal·lacions compten amb una superfície total de 7.600 m2, distribuïts entre 28 oficines, magatzems i dos laboratoris. Actualment, l’edifici es troba ocupat en un 70%, amb una desena d’empreses –Klinea Biotech & Pharma Engineering, Montajes Delsaz, Leanbio S.L., Appliant - Apps GMP Compliant, 6BIO Filling Technologies a Tema Sinergie company, Aplitech Biolab, QUALIPHARMA, BWT Pharma & Biotech, Core Process, Gerflor– del sector farmacèutic que ocupen més de 120 treballadors. La propietat de l’edifici ha invertit 13 milions d’euros per adequar l’espai a Net-Pharma. “S’ha demostrat a Madrid que el nostre model funciona i que som capaços de transformar un sector des de la col·laboració i l’excel·lència. Ara fem el salt amb la mateixa determinació: consolidar un ecosistema biofarmacèutic de referència”, apunta Cristóbal Molleja, president de Net-Pharma, en un comunicat.
Dos 'hubs' a Sant Quirze del Vallès
Amb l’arribada de Net-Pharma a Sant Quirze del Vallès, la població vallesana guanyarà un nou hub, que s’afegeix a Asea Brown Boveri, SA (ABB). Segons el darrer estudi Tech Hubs Overview 2025, impulsat per Mobile World Capital Barcelona, ACCIÓ i la Promoció Econòmica Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa, són alguns dels municipis del Vallès Occidental on s’ubiquen alguns dels hubs de Catalunya (203), com Keysight Technologies, Hewlett-Packard o Adesso, entre altres (Sant Cugat); ABB (Sant Quirze del Vallès) i Alstom (Santa Perpètua de Mogoda).
L’informe citat apunta que el sector salut lidera la creació d’ocupació amb 1.392 nous llocs de treball, seguit de la consultoria i serveis empresarials amb 1.200 i dels sistemes industrials amb 957, durant el 2025. A més, els sectors amb hubs de dimensió mitjana més elevada —com sistemes industrials, alimentació, serveis financers i salut— evidencien que les inversions més intensives en capital i coneixement tendeixen a generar equips més amplis. La dimensió mitjana dels hubs se situa ja en 227 treballadors, però aquesta xifra s’eleva fins als 327 en els centres amb més de cinc anys d’antiguitat. La naturalesa de la inversió també ha evolucionat. Segons l’informe, la naturalesa de la inversió també ha evolucionat: el 65% dels hubs desenvolupen projectes de deep tech i, dins d’aquest segment, el 88% treballen en intel·ligència artificial.
L’informe identifica que els perfils TIC de nivell mitjà representen aproximadament el 80% de les plantilles, mentre que el 20% restant correspon a perfils d’administració i recursos humans. El salari mitjà anual ponderat se situa en 48.380 euros. La demanda es concentra en enginyers de programari, analistes de ciberseguretat, consultors IT, especialistes SAP, desenvolupadors de videojocs, analistes de negoci, científics i enginyers de dades i enginyers desenvolupadors.
Tanmateix, no tots els perfils són igual de fàcils de cobrir. Els hubs coincideixen a assenyalar com a més difícils de trobar els especialistes en intel·ligència artificial i machine learning, desenvolupadors de programari i arquitectes cloud, els analistes i científics de dades i els enginyers de ciberseguretat.