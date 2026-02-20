El grup d’automoció Grupo Llavina aterra a Sabadell amb l’adquisició de dos concessionaris que incorporen tres nous centres operatius: Toyota Sabadell, Toyota Sant Cugat (amb la companyia Ippon Motor Vallès) i Lexus Sabadell. “Creiem en Toyota i Lexus perquè la seva filosofia coincideix amb la nostra les persones primer. Apostem per l’excel·lència, però també amb la proximitat, per escoltar i per estar quan el client ens necessita. El nostre ADN és 100% Toyota i Lexus, i la nostra forma de treballar és 100% humana”, assenyala Sandra Llavina, CEO de Grupo Llavina.
Una operació que, segons apunten, “reforça el posicionament del grup com un dels principals referents a Espanya i Catalunya dedicats en exclusiva a les marques Toyota i Lexus”. Un cop materialitzada la integració dels nous actius al Vallès Occidental, Grupo Llavina consolida una estructura empresarial sòlida i diversificada. La companyia preveu tancar l’exercici 2026 amb una facturació de 218 milions d’euros, recolzada amb un equip de 280 professionals especialitzats sota els estàndards de qualitat de Toyota i Lexus.
L’ampliació territorial permet oferir una cobertura estratègica i de proximitat a Barcelona, Baix Llobregat i Vallès Occidental, reforçant l’experiència del client mitjançant sinergies operatives, instal·lacions modernes i una oferta de vehicles reconeguts per la seva fiabilitat, eficiència i valor residual.
El lideratge de Toyota a Espanya, durant els darrers quatre anys i la seva posició destacada a la província de Barcelona –amb una quota del 12,5% de matriculacions al tancament de 2025– reforcen el potencial de creixement del grup. La incorporació de Sabadell i Sant Cugat permetrà aportar major volum i consolidar la presència de Toyota i Lexus a l’àrea d’influència del Grupo Llavina, sense “renunciar a la proximitat, la qualitat i la identitat pròpia del grup”.
Tres generacions
La història de Grupo Llavina comença el 1980 de la mà de Joan Llavina Roca, qui va iniciar la seva trajectòria empresarial amb una agència d’automòbils. El 1989 va apostar per Toyota, iniciant una relació estratègica de llarg recorregut a través de Team’s Motor. El 1994 el grup va incorporar Lexus (Nipauto Barcelona), consolidant una relació de confiança que avui constitueix el nucli del seu negoci. Des del 2000, Sandra Llavina ha liderat la “transformació estratègica del grup, impulsant el creixement, la professionalització i els estàndards de qualitat”.
“L’èxit radica en el creixement dels nostres equips i en la seva empatia amb els clients. Definir el camí amb integritat i honestedat és clau per aconseguir els nostres objectius i generar un impacte positiu en les persones que ens envolten”, afirma Sandra Llavina.
La recent incorporació de la tercera generació, Oriol Llavina Comabella, aporta, segons la companyia, “una visió orientada al control de negoci, la digitalització i la innovació, enfortint l’estructura del grup i la seva capacitat d’adaptació al nou entorn del sector”.
La CEO i segona generació del grup, Sandra Llavina, afegeix que “és un orgull unir tres generacions sota un mateix propòsit: excel·lència en el servei i fidelitat als nostres valors fundacionals. Aquest creixement significa més persones que se sumen al projecte, més clients a qui acompanyar i més comunitat al voltant de les nostres marques. Aquest és el Propòsit Llavina”.