Sabadell, tercera ciutat catalana en sensellarisme

Sabadell és la tercera ciutat catalana amb més persones vivint al carrer. 428 persones es troben en situació de sensellarisme, segons es desprèn d’un informe elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya, el que representa el 0,19% de la població sabadellenca. D’aquestes persones, la gran majoria –sis de cada deu– malviuen als carrers, mentre que un 40% ho fa en edificis abandonats. Pràcticament la totalitat de persones que no tenen una llar, però viuen a la nostra ciutat (94,9%) estan en seguiment dels serveis socials.
El sensellarisme té rostre masculí
A Sabadell, el sensellarisme afecta principalment als homes en edat laboral. La majoria de persones sense llar es concentren en les franges d’edat adulta, especialment entre els 31 i els 60 anys. El grup més nombrós és el de 41 a 50 anys, seguit pels de 51 a 60 i 31 a 40 anys. També hi ha una presència rellevant de persones d’entre 26 i 30 anys. En canvi, les persones joves i, sobretot, les majors de 65 anys són minoritàries. Els homes representen nou de cada deu persones en situació de sensellarisme. El sensellarisme afecta, principalment, a persones amb nacionalitat estrangera, que sumen 255 casos. Les persones amb nacionalitat espanyola representen el segon grup més nombrós, amb 147 casos, mentre que les procedents d’altres països de la Unió Europea són una minoria, amb només 12 casos.
D’acord amb els resultats obtinguts de les enquestes, la ciutat on hi viuen més persones sense sostre és Barcelona, amb 2.117. Badalona ocupa la segona posició, amb 629, i Sabadell la tercera, amb 428. Les segueixen Reus (319); Tarragona (259); el Prat de Llobregat (251); Terrassa (229); Montcada i Reixac (215); Girona (193); i Vilanova i la Geltrú (158).
De fet, Sabadell va viure recentment l’ocupació dels pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, en desús des de feia dècades, però que es va haver de desallotjar per raons de seguretat, segons al·legaven diversos informes, i la majoria de les persones que habitaven l’immoble van ser reallotjades. A banda, les Unitats d’Emergència Social (UES) de la Creu Roja, han atès 350 persones de forma habitual al llarg de l’any. Malgrat que a Sabadell són persones vinculades de manera habitual a les UES, al llarg del 2025 es van atendre un total de 640 persones, moltes d’elles que estaven de pas per la ciutat.
Segons el Síndic de Greuges de Catalunya, la difusió pública d’aquestes dades respon al compromís adquirit en la primera trobada de la Taula de Sensellarisme, en què representants del Govern, ajuntaments com el de Sabadell i entitats del tercer sector van coincidir en la necessitat d’un acord de país per abordar el sensellarisme de manera estructural i coordinada.