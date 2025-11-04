Desallotjada la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, on encara vivien 16 persones

Els Mossos d’Esquadra han desallotjat aquest dimarts al matí l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, on encara residien 16 persones, després que s’hagués notificat fa dies l’ordre d’abandonar l’immoble per risc estructural. Els agents han accedit a l’edifici poc abans de les vuit del matí i han despertat els últims ocupants, que hi vivien de manera irregular des de feia setmanes. Ara, es tapiarà l’edifici per evitar noves ocupacions. Entre els desallotjats hi ha la Rania, una jove embarassada de dos mesos que havia arribat fa pocs dies procedent de Barcelona. “No hem pogut trobar una solució abans que ens fessin fora”, lamentava, amb les seves pertinences en bosses de plàstic a la porta del recinte.
L’actuació s’ha dut a terme sense incidents, malgrat que els ocupes assenyalen el sobresalt. L’informe tècnic elaborat per l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament adverteix de l’avançat estat de deteriorament de la caserna i del risc de despreniments, especialment a la cornisa, on ja s’havien detectat petits esfondraments, segons apunten fonts policials. Un cop completat el desallotjament, operaris municipals han iniciat els treballs per tapiar l’edifici i evitar noves ocupacions.
La quarantena de persones que hi havien arribat a viure, en diferents moments de les darreres setmanes, van rebre una notificació oficial per abandonar l’espai un cop constatat el risc per a la seva integritat. Les famílies amb menors han estat reallotjades temporalment per serveis socials, mentre que altres afectats han estat acollits per entitats i xarxes de voluntariat locals. Així tot, no tothom ha trobat una alternativa habitacional: “Hi ha persones que no estaven a dins del circuit de serveis socials o no compleixen amb el perfil”, exposava recentment el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés.
L’antiga caserna va quedar buida l’any 1998 després de la marxa definitiva de la Guàrdia Civil. Des d’aleshores, l’espai ha estat objecte de litigis i projectes frustrats. El 2017, el col·lectiu Volem la Caserna en va ocupar les instal·lacions per reclamar que es destinés a equipaments per a entitats socials. La propietat del recinte continua en mans de l’Estat, tot i que l’Ajuntament de Sabadell ha reclamat reiteradament la seva cessió. El Tribunal Suprem va dictaminar el passat mes de juny que el consistori no pot prendre’n possessió de manera unilateral, de manera que qualsevol acord ha de passar per una negociació amb el govern espanyol. ERC ja va avançar un principi d’entesa amb el PSOE per incloure la cessió de la caserna en el pacte pels pressupostos generals de l’Estat, però el traspàs encara no s’ha materialitzat. Paral·lelament, des del Departament de Salut s’ha mostrat interès a incorporar l’edifici al complex de la Corporació Sanitària Parc Taulí, amb la intenció d’ubicar-hi les consultes externes i descongestionar l’hospital principal.