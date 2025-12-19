Les escoles concertades de Sabadell fan pinya: "Tenim plantilles del 1995 per a la complexitat del 2025”

Escoles concertades de Sabadell han decidit fer públic un malestar que fa temps que s’arrossega, però que —asseguren— s’ha accentuat en els darrers anys. Ho fan després d’una reunió amb representants municipals, en què van participar directors i directores de prop d'una vintena de centres concertats de la ciutat, amb l’objectiu d’exposar inquietuds i apropar postures amb el consistori.
Les direccions coincideixen a descriure el moment actual com a especialment complex, condicionat per la davallada sostinguda de la natalitat, els canvis demogràfics, l’empitjorament de la situació econòmica de moltes famílies i un increment notable de la diversitat i la complexitat dins les aules. Tot plegat, afirmen, tensiona un model que funciona amb uns recursos que no s’han actualitzat en dècades. “No estem parlant de percepcions, sinó d’un fet objectiu: tenim plantilles pensades per al 1995 amb la complexitat educativa del 2025”, assegura David Osuna, director general i pedagògic de les Escolàpies de Sabadell, en una entrevista amb altres representants. Així, en la trobada amb l'Ajuntament, van demanar que "aquesta realitat" sigui tinguda en compte tant en la planificació educativa, com també en les polítiques municipals.
Moment de renovar concerts, cada sis anys
Un dels punts centrals del debat és la renovació dels concerts educatius, que s’ha de produir pròximament. Les escoles concertades reclamen que, en un context de baixada d’alumnat, la reducció de línies no recaigui de manera prioritària sobre aquest sector. "Vam presentar a l'Ajuntament un gràfic on es veu clarament que les línies a l'escola pública han anat augmentant mentre nosaltres ens hem mantingut", detalla Maria José Rodríguez, directora de Vedruna Immaculada Sabadell. "Estem fent igualment una gran funció a la ciutat. Si es redueixen línies, potser haurien de ser les que s'han ampliat en els últims anys", afegeix.
A diferència del sistema públic, remarquen, una reducció de línies a la concertada no comporta trasllats de professorat, sinó "acomiadaments". “Cada línia que es tanca és una pèrdua de llocs de treball i una amenaça real a la viabilitat d'alguns centres”, alerta Albert Merino, director de Vedruna el Carme Sabadell.
El finançament cau en Educació, recorda l'Ajuntament
Fonts municipals refermen que la reunió va servir per generar un primer espai de trobada i recollir consideracions i preocupacions del sector, que va valorar positivament aquesta primera presa de contacte. Tanmateix, les mateixes veus municipals recorden que "el finançament és competència de la Generalitat i hi ha espais de diàleg amb l’administració de Catalunya en aquest sentit". Igualment, el conjunt dels directors i directores demanen que l'Ajuntament faciliti la comunicació i faci de veu activa i de pont amb l'executiu. I així es compromet el consistori, dins de les seves competències: "Podem acompanyar per trobar les millors solucions i fer costat en la mesura de les nostres possibilitats".
El que sí que és competència de l'Ajuntament és el manteniment de les escoles i la millora dels camins escolars. Els representants dels directors demanen no quedar fora d'aquestes actuacions. Per exemple, en la partida municipal de climatització per instal·lar ventiladors a totes les escoles, els centres de titularitat concertada no hi entren. L'Ajuntament destaca, però, que les inversions de millora d’entorns escolars i programes municipals com el Ciutat i Escola arriben a tots els centres, independentment de la titularitat. Els directors i les directores reclamen, però, que es podria fer una millor organització dels entorns de les escoles concertades, sobretot de les que són al Centre, que històricament són majoria.
Problemes que no hi entenen de titularitat
La queixa més reiterada és la de "l'infrafinançament estructural". Les direccions coincideixen que les escoles concertades atenen avui una diversitat comparable a la de l’escola pública —alumnat amb necessitats educatives especials, alumnat nouvingut, situacions socioeconòmiques complexes— però amb recursos clarament insuficients.
"Hi ha hagut una revisió a la pública i han ampliat hores de vetlladors, però a nosaltres no se'ns ha tingut en compte", lamenta Marta Tres, directora del Col·legi Jesús Salvador. "Tenim només 24 hores del recurs a la setmana i tenim diversos casos greus. No donem l'abast", conclou. “Volem atendre tothom perquè és el nostre compromís educatiu i social; i també ens movem per vocació, però no podem fer-ho si no tenim les mans necessàries”, afegeix Àngels Garcia, directora general de la Fundació Educativa Teresa Guasch i representant de la titularitat del Jesús Salvador de Sabadell.
En aquest sentit, i sobre el tema de les vetlladores, recorden que les famílies amb infants que ho requereixen perceben que tindran les hores completes assegurades als seus fills, però és un recurs que s'acaba dividint entre tots els infants que ho necessiten. Sostenen que els centres de titularitat concertada igualment han de fer front a les dificultats derivades de la matrícula viva o la complexitat socioeconòmica de l'entorn, per exemple.