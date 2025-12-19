El Corte Inglés reforça el seu lideratge gastronòmic amb una aposta decidida pels plats preparats, una categoria ja present en vuit punts de venda a Catalunya. Aquesta estratègia respon a una creixent demanda de solucions culinàries de qualitat, adaptades al ritme de vida actual, que permeten menjar bé disposant de menys temps per cuinar, i que resulten especialment rellevants en moments de celebració com Nadal, quan hom cerca comoditat sense renunciar al sabor ni a l'excel·lència gastronòmica.
Durant les festes de Nadal, l'oferta de plats preparats pren especial protagonisme. Cada Nadal, El Corte Inglés atén la preparació de dinars i sopars de milers de famílies, tot reafirmant el seu compromís amb la qualitat, la tradició culinària i la innovació.
Entre les elaboracions més tradicionals per a aquestes dates destaquen, per encàrrec, l'escudella, els canelons, el bacallà a la catalana i la pularda o pioca amb salsa catalana. A aquestes propostes se sumen altres plats d'inspiració local com els espinacs a la catalana o l'esqueixada de bacallà.
Com a novetat, El Corte Inglés presenta un menú especial de Nadal pensat per a aquestes dates, disponible per 34 euros (IVA inclòs) a qualsevol punt de venda físic. El menú inclou un entrant a escollir entre pastís de peix de roca o quiche de ceps i formatge Scarmoza*; un plat principal, rostit de pularda farcida de Porto i foie o caldereta de rap amb gamba grossa; una guarnició de patates a la fornera o saltat de bolets (ceps, alls, espàrrecs verds i xampinyons); i, com a postres, piràmide de xocolata negra Valrhona o torrada de santa Teresa de tortell de Reis amb nata. A més, el client pot personalitzar el menú tot combinant altres plats preparats segons les seves preferències.
Amb més de 40 anys d'experiència en plats preparats, El Corte Inglés continua innovant per oferir una experiència gastronòmica única, adaptada a l'estacionalitat i a preferències locals. El seu model es basa en receptes artesanes, tradicionals i naturals, elaborades per equips de professionals que treballen en cuines integrades als mateixos centres.
Pas a pas per cuinar l'Escudella i la Carn d'Olla
- Posem el dia anterior les mongetes i els cigrons en remull (24 hores)
- Escaldem totes les carns, en retirem l'aigua i ho reservem
- Elaborem la pilota amb carn picada, pinyons, all, julivert, ou i pa ratllat
- Bullim en una olla amb aigua i sal els cigrons, les mongetes, verdures i ho coem durant 2 hores, amb les carns reservades
- Després d'una hora de cocció hi afegim la pilota i les verdures trossejades
- Separem el brou i reservem les carns, els llegums i les verdures
- Bullim els galets amb el brou
Els clients poden encarregar les comandes a les botigues d'El Corte Inglés i a través del web Plats preparats de Nadal. A més, de l'1 al 24 de desembre, totes les compres superiors a 50 euros en plats preparats inclouen un 10% de regal, bescanviable del 26 de desembre del 2025 al 5 de gener del 2026 en una compra igual o superior a 60 euros en aquesta mateixa categoria.