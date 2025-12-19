Tot allò que no saps i veus cada dia al Centre

Un estiu que no marxava de vacances va ser la palanca perquè el sabadellenc Joaquim Tudela sortís a caminar pel seu barri, el Centre, amb la mirada posada en descobrir tot allò que l’envolta i al qual habitualment no prestava atenció. D’això van sortir alguns apunts va endreçar, animat pel veí Joaquim Clusa, en un llibre sobre el qual popularment es diu el nucli històric o el rovell de l’ou del barri del Centre, per tant, una sèrie de carrers concrets al voltant del Passeig. Era el 2008 i ara, passats uns anys i havent mantingut la curiositat i les ganes d’escriure, publica un segon llibre, titulat Vacances a Sabadell, passejada #2 prologat per Clusa. En aquest cas, les passejades se centren en tot el barri del Centre, delimitat per la ronda de Zamenhof i el carrer de Vilarrúbias, la Gran Via, la carretera de Barcelona i la ronda de Ponent.
Així, el sabadellenc ha elaborat un llibre que, amb text i fotos, està pensat “perquè amb el llibre a la mà puguis seguir la ruta”. Cadascú al ritme que vulgui i amb els dies que faci falta. Tudela, que era paleta d’ofici –ara ja fa uns anys que està jubilat– és un observador nat, i això és el que vol animar a fer als seus lectors. “S’han fixat en la porta petita de ferro del carrer de Sant Joan, gairebé cantonada Mestre Rius?”, pregunta. Havia sigut l’accés a un antic repartidor d’aigües del segle XIX, principis del segle XX.
D’altres exemples costen encara més de veure. I és la gràcia, el joc i el repte que proposa Joaquim Tudela. Un gat de ceràmica a una teulada? Sí, al carrer de la Creueta. “Només es veu en un moment des de la vorera esquerra pujant pel carrer del Carme”. Una mica més amunt del número 4, mirin amunt a la dreta. El gat és un homenatge als gats que hi havia a la zona, habituals de patis interiors d’illa. Per escriure el llibre no només ha caminat amunt i avall, l’autor també s’ha documentat i, per fer-ho, tant ha parlat amb veïns com ha investigat a l’Arxiu Històric de Sabadell, i a tots ells els agraeix la generositat d’haver dedicat temps a compartir informació per donar a conèixer el Sabadell més ‘invisible’. També s’apunta a totes les passejades que es fan, perquè “sempre s’aprèn alguna cosa”. I de totes elles en treu una nova curiositat o una nova mirada sobre la ciutat que més coneix, Sabadell.
Tudela mira amb especial atenció el pinyol de la ciutat: el passeig de la Plaça Major, el racó del Campanar i les places de Sant Roc i del Doctor Robert, tot i que ho fa amb ressentiment perquè “de centre històric aquí no en tenim perquè ens l’hem carregat absolutament”. Des de Dr. Robert, recorda que hi havia hagut el quiosc modernista, les cases del Pedregar, el portal de Barcelona, la casa Meca (al que ara són les jardineres de Dr. Robert) o l’accés original a l’església de Sant Fèlix al carrer de Gràcia, per exemple. Es conserva la Casa Duran, a escassos metres, gràcies a “una carambola total, perquè [l’alcalde] Marcet volia unir el carrer de la Indústria amb el Passeig”. Tudela entén que tot evolucioni, “però qualsevol poble del món ensenya el seu centre històric, i aquí expliquem el que hi havia hagut”. Ben a prop de la plaça del Doctor Robert, les curiositats continuen. L’estàtua ‘A la tasca de l’agent comercial’, obra de Frederic Marès inaugurada el 1999 i situada al carrer de Sant Antoni Maria Claret no té braços, però “si la mires de cara veuràs que les branques de l’arbre de darrere fan de braços”.
Al carrer d’Arimon, Tudela també hi ha trobat algunes curiositats. Com les cariàtides (columnes amb forma d'estàtua femenina) d’una casa que diu que es van coure als forns i l’obrador de ceràmica de l’Escaiola, a l’actual Espai Foc de la botiga Ventura de la via de Massagué (s. XVIII).
El llibre Vacances a Sabadell, passejada #2 es pot comprar a la llibreria Librerío de la Plata, al carrer de Sant Jaume, 8 (Centre).