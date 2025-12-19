ARA A PORTADA

Sabadell

Ensurt pel desallotjament del QWellnes de Sabadell a causa d'un incendi a la sala de màquines

L'avís ha saltat aquest matí a les 8:53 h i s'hi han desplaçat fins a sis dotacions

Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 10:10
Actualitzat el 19 de desembre de 2025 a les 10:35

Ensurt a Sabadell per un incendi a l'interior del gimnàs QWellness de Sabadell. Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí al centre ubicat a la carretera de Terrassa, 265. L'avís ha saltat a les 8:53 h després que hi hagi hagut un incendi a la sala de màquines de la planta baixa de l'edifici. Els usuaris han avisat ràpidament al 112 i, una vegada han arribat els efectius del cos de rescat, s'han trobat l'incendi totalment desenvolupat i han evacuat la gent que es trobava a l'interior del centre esportiu. La planta baixa, la tres i la quatre de l'edifici corresponen al gimnàs, mentre que la primera i la segona, a una altra empresa. Davant d'això, els bombers han demanat als treballadors d'aquesta empresa que es confinessin a l'interior per prevenir riscos. 

Segons informen des del cos dels Bombers, no hi ha persones afectades per les flames ni el fum, ja que s'ha pogut desallotjar abans que el problema transcendís i el sistema de ventilació de l'edifici ha ajudat que no es propagués. Una vegada el gimnàs ha quedat desallotjat les persones que estaven fent esport al gimnàs s'han resguardat a les oficines de l'empresa aliena al centre perquè anaven vestits d'esport i la temperatura actual a Sabadell és força fresca. A part, els Bombers han repartit mantes per qui ho requerís. Finalment, s'ha fet una valoració exhaustiva per assegurar que no quedava ningú a l'interior i, un cop confirmat, s'ha iniciat el procés de ventilació per donar per acabat el servei. 

Fotos de Juanma Peláez

