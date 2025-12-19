ARA A PORTADA
Lluís Matas: “Si volem canviar Junts, ho hem de fer des de dins. El partit s'ha atrinxerat massa en els extrems" Marta Ordóñez
Ensurt pel desallotjament del QWellnes de Sabadell a causa d'un incendi a la sala de màquines Redacció
Sabadell és la ciutat catalana amb més espectadors d'Els Pastorets: “Són tan importants com el tió!” Guillem Plans Roca
L'avís ha saltat aquest matí a les 8:53 h i s'hi han desplaçat fins a sis dotacions