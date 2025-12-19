L'escorcoll del laboratori IRTA-CReSA dijous va durar unes catorze hores. Els Mossos d'Esquadra van abandonar les instal·lacions abans de les 22 hores, mentre que la Guàrdia Civil ho va fer poc abans de les 23. L'actuació va arrencar poc abans de les nou del matí, quan efectius dels dos cossos van desplaçar-se fins a les instal·lacions de Bellaterra per investigar l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA). Van endur-se documentació i algunes mostres. L'escorcoll el va ordenar el jutjat d'instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marc de les diligències prèvies declarades secretes.
Fonts policials han indicat que l'escorcoll va durar tot aquest temps perquè els agents havien de fer una feina minuciosa i tècnica. Així, han apuntat que l'actuació es va fer "seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d'investigació". Es van poder veure efectius especialitzats en detecció i contenció de riscos nuclears, radiològics, bacteriològics i químics, equipats amb EPI específics, amb caputxa, guants i botes. Fa deu dies es va saber que els Mossos i la Guàrdia Civil havien enviat als jutjats un primer atestat sobre aquesta indagació.
Per la seva banda, el centre vallesà ha emès un comunicat explicant el procediment que es va dur a terme, reiterant la seva implicació en la investigació. "Tant els responsables com el personal investigador del centre de referència internacional IRTA-CReSA reiterem el nostre compromís de plena col·laboració amb totes les autoritats competents -judicials, administratives, científiques i europees- per garantir una investigació rigorosa, transparent i basada en criteris tècnics i científics. Continuem col·laborant amb la màxima confiança, transparència i vocació de servei públic per contribuir a esclarir l’origen del brot de PPA", tanquen. L'IRTA-CReSA va comunicar fa uns dies que havia fet diferents comprovacions, determinant que “no s’ha produït cap incidència susceptible d’haver afectat la bioseguretat” per les obres de construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual.