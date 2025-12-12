Confirmats nous positius de pesta porcina africana

El ministeri d'Agricultura ha informat aquest divendres de tres nous casos positius de pesta porcina africana (PPA), que eleven a 16 el total fins ara. El laboratori d'Algete, a Madrid, ha confirmat els positius. Els senglars morts es van trobar en el radi inicial del brot de PPA. Segons el govern espanyol fins ara també s'han analitzat 115 cadàvers més que han donat negatiu. Així mateix, es manté que no hi ha cap cas en les 55 granges del radi de 20 kilòmetres considerat de risc més alt. D'altra banda, el comitè científic del ministeri sobre la PPA ha celebrat la seva primera reunió i ha acordat tenir un primer informe inicial sobre el brot en un mes. Els serveis veterinaris oficials mantenen les visites i la recollida de mostres en les 55 granges ubicades en el radi de 20 quilòmetres considerat de risc més alt i que es mantenen lliures de la malaltia. Des de les administracions es fa una crida a mantenir un nivell d'alerta alt, amb elevades mesures de bioseguretat en les explotacions i en les poblacions de senglars silvestres.
Pel que fa a la primera reunió del comitè científic sobre la PPA, s'hi ha acordat tenir, en un termini màxim d'un mes i mig, un informe inicial que analitzi les possibles causes de l'entrada del virus, l'evolució i les mesures que s'han pres fins ara per contenir-lo. En la trobada s'ha aprovat el reglament intern de funcionament dels treballs i els sis científics designats, juntament amb la presidència, vicepresidència i secretaria, també hi han abordat els objectius de la tasca encomanada. En les últimes hores, el Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), situat dins del perímetre on es va detectar el brot, ha certificat que “no s’ha produït cap incidència susceptible d’haver afectat la bioseguretat” per les obres de construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual. El centre, que fa experiments amb el virus de la pesta porcina africana, havia estat en el punt de mira des de l'inici de l'episodi a Cerdanyola, on van aparèixer els primers senglars infectats morts. Ara, però, l'institut afirma que els treballs d’ampliació es troben “en una fase inicial” i limitada “únicament a treballs previs de preparació del terreny i urbanització de l’entorn”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb diversos alcaldes i alcaldesses de municipis de les zones afectades per la pesta porcina, focalitzades al Vallès Occidental. La trobada, que s'ha produït al Palau de la Generalitat, ha estat encapçalada per Illa i l'han acompanyat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau; la consellera d'Interior, Núria Parlon; i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. El Govern català ultimava dijous el tancament perimetral, amb "tanques i altres barreres físiques", del radi de 6 km on es va detectar la pesta porcina africana (PPA) per poder intensificar les captures i sacrificis de senglars. Els espais naturals de la comarca continuen tancats.