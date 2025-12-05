Investiguen si el brot de pesta porcina africana prové d'un laboratori

El Ministeri d’Agricultura ha anunciat aquest divendres l’obertura d’una nova investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola, després d’haver rebut l’informe del laboratori de referència de la UE. L’estudi, que analitza el genoma del virus i el compara amb altres brots detectats a Europa, indica que tots els virus que circulen actualment a la UE no pertanyen al mateix grup genètic que el del cas català, que és “molt similar” al grup que va circular a Geòrgia el 2007. “La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes”, apunten.
“Tots els virus que circulen actualment als Estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no pas al nou grup genètic 29, al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007. Els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d’infecció en animals, experimenten en major o menor mesura canvis en el seu genoma. El descobriment d’un virus similar al que va circular a Geòrgia no exclou, per tant, que el seu origen pugui trobar-se en una instal·lació de confinament biològic”, ha manifestat el ministeri en un comunicat.
“De l’informe es dedueix que hi ha la possibilitat que l’origen del virus no es trobi en animals o en productes d’origen animal procedents d’algun dels països on actualment és present la infecció”, reconeix la nota de premsa del departament que encapçala Luis Planas. Arran d’aquest informe, el ministeri ha encarregat al SEPRONA de la Guàrdia Civil que investigui els fets com a “autoritat competent per a la investigació de possibles infraccions o delictes mediambientals”.