Crema la càrrega de residus d’aparells electrònics d’un camió a l'autovia

Ensurt a la xarxa viària vallesana. A primera hora d'aquest dilluns, una important columna de fum es feia visible des de diferents trams de les carreteres de la comarca. El foc en un camió ha deixat una aparatosa estampa a l'altura de Cerdanyola del Vallès.\r\n\r\nQuatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins a l'indret per treballar en l’extinció d’un incendi que afecta la càrrega de residus d’aparells electrònics d’un camió aturat al voral de la B-30 (km 7,9 en sentit sud). L'avís ha arribat cinc minuts abans de les vuit del matí. Afortunadament, no hi ha persones ferides.\r\n\r\n\r\nTreballem en l’extinció d’un incendi que afecta la càrrega de residus d’aparells electrònics d’un camió aturat al voral de la B-30 (km 7,9 en sentit sud), a Cerdanyola del Vallès (avís 07.55h @112). Cap ferit.\r\n\r\n4 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/pmNd0POsbO\r\n— Bombers (@bomberscat) December 1, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n