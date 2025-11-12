Preocupació de les famílies per la presència d'amiant a l'escola: "Volem aules lliures de riscos"

Les pluges torrencials de la setmana passada van deixar seqüeles importants en diferents equipaments de la comarca. Un dels punts més damnificats per l'aigua va ser Cerdanyola. Després de l'episodi, les famílies de l'Escola Bellaterra han alertat del risc per a treballadors i alumnes per la presència d'amiant. "El 6 de novembre no es va poder garantir el desenvolupament normal de l’activitat lectiva a causa de filtracions d’aigua que han afectat diverses aules del centre. L’aigua va entrar per la teulada, provocant inundacions a l’interior de l’escola, malmetent material educatiu i obligant el personal docent a dur a terme tasques de neteja que no els corresponen. Aquest fet és especialment preocupant perquè la teulada és de fibrociment i conté amiant, material que, segons la informació facilitada en reunions recents amb l’Ajuntament i Educació, es troba 'confinat' amb plafons de cartró-guix", assenyalen des de l'AFI de l'escola.
El col·lectiu considera que aquest confinament no és una mesura segura ni recomanada actualment, ja que requereix controls periòdics molt estrictes per garantir que no hi hagi alliberament de fibres. Les famílies es van reunir d'urgència el 27 d'octubre amb el consistori per exposar el neguit per la presència de material friable que pot alliberar fibres d'amiant. En aquesta trobada, van sol·licitar que un higienista valorés la situació de risc actual mentre esperem la retirada definitiva de la teulada d'amiant. "Com a famílies, volem expressar la nostra preocupació davant d’aquesta problemàtica i reclamem una actuació immediata i efectiva per part de les administracions competents. L’alumnat i el personal educatiu mereixen espais segurs, lliures de riscos per a la salut i adequats per a l’aprenentatge", diuen. Alhora, demanen "transparència, mesures de protecció, intervencions urgents i una solució estructural" per garantir que situacions com aquesta no es tornin a repetir.
Fonts municipals sostenen que són conscients que la teulada és d’amiant i, per això, hi ha la previsió d’invertir un milió d'euros en desamiantatge. "L’Escola Bellaterra és entre les prioritats", defensen. L'Ajuntament no té constància que s’hagi produït cap desperfecte en l’amiant de la teulada, que continua confinat. L’escola, diuen, no ha comunicat cap incident d’aquest tipus. De la mateixa manera, el Departament d'Educació apunta que també és coneixedor de l’entrada d’aigua arran dels últims aiguats. Amb tot, però, resten gravetat a la situació. "És important destacar que està confinat i, per tant, no suposa un risc imminent". Des de la Generalitat mantenen que el centre està en la llista de retirada, que es va gestionant en funció de la disponibilitat pressupostària. "Cal recordar que l’amiant es retira majoritàriament a l’estiu (és nociu només si es manipula, cal que no hi hagi alumnat al centre) i hi ha poques empreses que s’hi dediquin amb els certificats de qualitat corresponents", tanquen. De moment, el centre no s'ha pronunciat sobre la qüestió.