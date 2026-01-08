FOTOS | Marxen els Reis i tornen els amics: així s'ha viscut la tornada a l'escola a Sabadell

Abraçades llargues i converses accelerades sobre els regals dels Reis. Així ha arrencat aquest dijous el segon trimestre a l’escola Vedruna Immaculada, al barri de les Termes de Sabadell, en una jornada marcada per les baixes temperatures i les ganes de retrobament. A primera hora del matí, el pati s’ha omplert d'infants i famílies que, entre algunes caretes de son, comentaven els plans més destacats d'aquestes vacances. En aquest centre, el caliu del grup classe ha vençut clarament la màgia de Nadal: “El que més il·lusió em fa és tornar per veure les meves amigues una altra vegada”, explicava la Nagore López, amb un somriure tímid però decidit.
Malgrat que a alguns els ha costat una mica deixar enrere el ritme relaxat de les festes, el retorn s’ha viscut amb plena naturalitat. “Les vacances han anat molt bé, però ara toca tornar al 'cole' a estudiar 'a tope'”, resumia en Pablo Ruiz, que reconeixia que trobarà a faltar dormir fins tard, però que ha enyorat els companys.
A l'escola Concòrdia, tampoc hi han faltat les imatges més clàssiques, com pares i mares abraçant els fills, retrobaments entre amics i companys i, fins i tot, algun infant acomiadant-se de la família amb algunes llàgrimes als ulls. Els més matiners, que ja eren al centre abans de les 9 h, han entrat al pati i han aprofitat per jugar una estona a futbol. El tema de conversa preferit dels pares i mares ha estat el fred; el dels infants, els regals que aquest Nadal han portat els Reis, el Pare Noel i companyia.
Un grup de pares fins i tot s’ha reunit a la porta per comentar la roba adequada perquè els infants facin Educació Física. “Jo recomano que portin una samarreta tèrmica sota el xandall escolar; funciona perfectament per protegir-los de les baixes temperatures”, comentava una mare mentre mostrava a la cúria de pares que s’havia aplegat al seu voltant la peça de roba en qüestió.
El calendari escolar torna a rodar i, després del parèntesi nadalenc, el següent període llarg de descans arribarà amb les vacances de Setmana Santa, que s’estendran del 28 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos. L’alumnat gaudirà de diversos dies no lectius corresponents als dies de lliure disposició acordats pel Consell Escolar Municipal, que aquest curs s’han fixat el 16 de febrer, el 13 de març i el 30 d’abril. Pel que fa al final de curs, les classes acabaran el 19 de juny de 2026, data en què es donarà per tancat el curs escolar a les etapes d’educació infantil, primària i secundària.