El Vallès, la comarca més colpejada pel temporal

L'episodi de precipitacions torrencials que han sacsejat aquest dijous al matí la societat vallesana ha colpejat amb força diferents municipis de la comarca. De fet, és la zona amb més sortides dels Bombers i avisos al 112, amb més de 200 trucades a la regió metropolitana Nord. Afortunadament, els cossos d'emergències descarten que el pas del temporal hagi deixat danys personals greus, a pesar de provocar escenes colpidores amb desbordament de rius, inundacions en diferents equipaments i incidències en la mobilitat que han deixat vehicles completament aturats a la carretera, amb l'aigua impedint la circulació.
Pel que fa a xifres, més enllà de Sabadell -amb acumulacions per sobre dels 40 litres per metre quadrat-, els registres a punts com Sant Cugat -38 litres a l'estació del CAR-, Cerdanyola, Montcada i Reixac o Badia també han estat molt alts. La violència del temps ha motivat diferents problemes derivats de la tromba d'aigua que ha caigut en tan poc temps. La gravetat de la situació s'ha vist especialment al voltant dels rius per un augment significatiu del cabal al Besòs, el Ripoll, riu Sec i punts com la riera de Sant Cugat. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), al Ripoll s'havia superat el llindar de l'alerta, per sobre dels 160 metres cúbics fruit de la pluja de les últimes hores. Els efectes al seu pas per localitats com Ripollet o Barberà eren commovedors. Així, passarel·les i passos inferiors de diferents trams han quedat temporalment tallats -la majoria recuperaven l'activitat cap al migdia d'aquest mateix dijous-. A més, l'aigua ha col·lapsat trams de la xarxa viària com la BP-1413 a Cerdanyola o al mateix municipi a l'altura del Sincrotró. Tot plegat, ha alterat el funcionament del transport públic i el desplaçament de diversos servies, com el dels autobusos escolars de diferents línies eliminades al llarg del matí.
Un dels ensurts de la jornada s'ha viscut a Badia. Poc després de les vuit del matí, els Bombers de la Generalitat han hagut de desallotjar preventivament les cinc plantes de l'Ajuntament per un possible despreniment en un sostre. De seguida, però, ha pogut comprovar que no hi havia risc estructural i els treballadors de l'edifici han pogut tornar al seu lloc, tal com ha confirmat l'alcalde Josep Martínez Valencia, que celebrava que es tractés d'una falsa alarma per culpa d'una infiltració en un fals sostre.
Poc després de les 10 del matí, la intensitat de la tempesta ha anat minvant i centres sanitaris, escoles, empreses i la resta d'equipaments han pogut recuperar gradualment la normalitat. Alguns, amb goteres i desperfectes en naus com els vistos en polígons de Castellar, tenen feina en els pròxims dies per restablir els espais. Són les seqüeles d'un front que ha travessat la comarca fent estralls i deixant imatges que feia anys que no es veien.