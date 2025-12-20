El CE Sabadell guanya el líder i marxa a l'aturada de Nadal a un punt de la primera posició

La tercera consecutiva serveix per tancar l'any de la millor manera possible. El CE Sabadell, en una nova demostració de força, s'ha imposat al líder del grup 2 de Primera Federació, l'Atlético Madrileño (2-0) amb un partit molt complet i seriós. Els de Ferran Costa no han notat les baixes sensibles de Kaiser, Rodri Escudero i Urri per a guanyar el filial matalasser amb dianes d'Agustín Coscia i Sergio Cortés, una en cada part, i passaran l'aturada nadalenca a un punt de la primera posició després d'un primer tram de lliga extraordinari.
Costa ha resolt el gran dubte en l'onze titular situant David Astals (que ha rebut una samarreta commemorativa dels 100 partits oficials amb el club) al mig del camp com a acompanyant de Quadri en el doble pivot. El lloc del 'xino' a la defensa l'ha ocupat Carlos García, de central al mig, amb Genar al perfil esquerrà i Sergi Segura com a carriler. La resta, els mateixos que en l'últim duel davant del Real Murcia.
Des de l'inici s'ha vist clar el plantejament d'ambdós equips. El Centre d'Esports ha pressionat la sortida de pilota d'un Atlético Madrileño que ha buscat dominar des de la possessió. No obstant això, les ocasions han estat pràcticament totes a la porteria visitant en un tram de superioritat clara dels arlequinats. Molt d'hora ha avisat López-Pinto amb una rematada desviada després d'una bona passada enrere de Segura. Poc després, el santcugatenc ha estat a prop d'aconseguir el primer amb un xut des de la frontal que ha fregat el pal.
També Joel Priego ha tingut una ocasió claríssima en un mà a mà que ha definit molt desviat. El camp ha continuat fent baixada i malgrat que Ton Ripoll ha trobat el camí culminant a boca de canó una bona centrada de López-Pinto, el col·legiat ha anul·lat el gol per un fora de joc en l'inici de l'acció. La millor dels matalassers ha estat de Miguel Cubo amb un xut que ha sortit massa creuat després d'una falta clara no assenyalada sobre Carlos García. A l'equador, el porter Salvi Esquivel ha tret una mà providencial en cop de cap a Ripoll i, poc després, Astals i Priego han rematat fora.
Ha intentat baixar el ritme del duel l'Atlético amb possessions llargues i molta calma a l'hora de construir el joc. La polèmica ha arribat passada la mitja hora de joc quan Javi Serrano ha enviat una pilota amb força a la graderia i els jugadors arlequinats li han recriminat l'acció. La persona malmesa ha hagut de ser atesa i el duel s'ha aturat uns minuts. En els instants posteriors, Agustín Coscia ha obert la llauna després d'una bona maniobra dins l'àrea aprofitant una gran passada en profunditat de Ripoll. Rayane Beaid ha donat la rèplica amb un xut desviat, però el marcador ja no s'ha mogut abans del descans.
A la represa, ha sortit millor el conjunt visitant. S'ha fet amb el domini i, després d'alguns tímids avisos, ha pujat el ritme a l'hora de joc. Diego Fuoli s'ha hagut de vestir d'heroi en dues accions claríssimes de Rayane que el porter aragonès ha aturat quan ja es cantava l'empat. Ha buscat refrescar cames Ferran Costa amb l'entrada de Sergio Cortés per un exhaust López-Pinto. Ha aconseguit frenar la sagnia el Centre d'Esports, que ha tornat a respirar amb pilota i a estirar-se en les transicions.
Passada la mitja hora del segon temps, la fortuna també ha somrigut al conjunt arlequinat. Un servei tancat des de la cantonada de Sergio Cortés ha suposat el 2-0 després que el porter i la defensa no s'hagin entès en la defensa del primer pal. Ja en el tram final, Quim Utgés i Rubén Martínez han substituït Coscia i Ripoll per donar l'últim impuls per defensar el marcador. Tots dos han fregat la sentència en pocs instants de diferència. Primer Utgés ha rematat a boca de canó una centrada de Genar i, en l'acció posterior, Rubén ha buscat el gol amb un potent xut des de l'interior de l'àrea, en ambdós casos trobant la bona resposta d'Esquivel sota pals. Ha defensat bé el Centre d'Esports que descansarà la pròxima setmana i reprendrà la competició ja en el 2026 al camp de l'Hércules.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli; Ripoll (Rubén Martínez, m. 84), Bonaldo, Carlos García, Genar Fornés, Segura, Quadri, Astals, Priego, López-Pinto (Cortés, m. 66) i Coscia (Utgés, m. 84).
Atlético Madrileño: Esquivel; Julio Díaz, Boñar, Dani Martínez, Javi Serrano (Morcillo, m. 60), Iker Luque (Sits, m. 89), Rayane Belaid (Najera, m. 77), Mati Barboza, Arnau Ortiz (Monserrate, m. 60) i Miguel Cubo (Janneh, m. 77).
Àrbitre: Armando Ramo (comitè aragonès). Grogues: Ripoll, Astals, Genar, Fuoli, Cortés; Serrano, Barboza, Boñar.
Gols: 1-0, Coscia m. 37; 2-0, Cortés m. 76.
Incidències: 3.294 espectadors a la Nova Creu Alta.