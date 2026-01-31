El CE Sabadell rep un equip de la zona baixa en el segon partit consecutiu a la Nova Creu Alta

Segon duel consecutiu del CE Sabadell a la Nova Creu Alta. Els arlequinats es veuran les cares amb el Juventud Torremolinos, diumenge a les 18:15 h (en directe a LaLiga Plus i FC Play), en una nova oportunitat de fer-se fort a l’estadi després de l’agredolç empat a zero de la setmana passada. Els de Ferran Costa es mantenen al capdavant i amb tres punts de marge tot i que no van poder desfer l’entramat defensiu de l’Alcorcón. “Ha de ser un aprenentatge del que ens trobarem”, deia Genar durant la setmana. Doncs, al davant, la primera prova per demostrar que realment ho ha estat. “Hi ha tres punts en joc com en cada partit. El que m’ocupa és aconseguir que tots els jugadors competeixin com animals i siguin els que millor s’adapten a tots els contextos que ens podem trobar a la categoria. Hem jugat partits de tota mena i estem preparats i previstos per qualsevol escenari. A partir d’aquí, el que faci el rival o la manera de plantejar el duel, és cosa seva”, afirma el tècnic.
Tot i la frenada en sec a la ratxa de victòries del conjunt arlequinat, ja són set jornades sense perdre i una única derrota en tota la competició. Unes xifres increïbles que reforcen la feina feta fins ara. “No ens desviem del camí”, reitera Costa, que no podrà comptar amb Jan Molina, José Ortega, David Astals i Sergi Segura, últim a unir-se a la llista de baixes. A més, diversos jugadors importants com Genar Fornés, Carlos García, Quadri i Miguelete es troben a una groga de complir cicle, a les portes de visitar l’Eldense en un duel directe a la zona alta de la classificació. “No m’agrada posar excuses”, assegura.
Per contra, el tècnic recupera el central Kaiser, fora des del 4 de desembre, i que tornarà a la convocatòria en el duel de diumenge. També estaran els dos futbolistes que acaben d’aterrar en el tram final del mercat d’hivern, el porter Nil Ruiz i el polivalent Eneko Aguilar. “Hem fet un mercat de coherència. Els jugadors que han arribat ens serveixen per apuntalar l’equip i venen per sumar. Els seus millors partits estan per arribar. Pel que fa a l’Eneko, és un jugador que ens cobreix algunes mancances que havíem tingut i ens puja la competitivitat. A més, ens dona polivalència per ocupar diverses zones del camp, pot jugar per dins i per fora. Ja entrarà en convocatòria. El Nil, per la seva banda, ens soluciona una situació inesperada com la de l'Ortega. Ens hem mogut de pressa. Tots han entrat molt bé al grup, els hem acollit de la millor manera i estem treballant perquè s’adaptin al més aviat possible”, analitza Costa.
Un equip en descens, però que ve de guanyar
Al davant estarà un Juventud Torremolinos que també és un acabat d'ascendir i ocupa el setzè lloc, que marca la zona de descens, però amb els mateixos punts, 26, que l’Ibiza, primer que es salvaria. Els malaguenys arriben al duel després d’imposar-se al Sevilla Atlético (2-0) en l’última jornada i, en el 2026, han guanyat dos duels, han empatat un i només n’han perdut un. Fora de casa, no obstant això, no aconsegueixen sumar des del novembre i acumulen tres derrotes consecutives com a visitants.
En el duel de la primera volta el resultat va ser d’empat a 1. Arthur Bonaldo va avançar els arlequinats i Ibán Ribeiro va igualar a l’inici del segon temps. Un dels referents en l'atac dels d'Antonio Calderón és l'exarlequinat Peque Polo que ha disputat catorze partits i ha anotat tres gols. El colomenc tornarà a la Nova Creu Alta en un duel inèdit en la història dels dos clubs, l'únic precedent és precisament el partit del novembre passat. “Juguem a casa, ens sentim molt forts aquí amb la força de la nostra gent. Estem portant de mitjana 4.000 persones a l'estadi i no entenc els debats que s'han generat”, reivindica Ferran Costa sobre l'assistència de dissabte passat. Un bon horari, en diumenge, i una nova oportunitat de continuar creixent i consolidant la posició de privilegi a la classificació.