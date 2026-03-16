Sense victòries aquest cap de setmana per als principals equips de l'OAR Gràcia. El femení va viure una jornada de doble partit, dissabte i diumenge, però només va aconseguir un empat que les deixa pràcticament sense opcions de disputar les fases d'ascens. El masculí, per la seva banda, va caure davant de la Fundació Handbol Sant Vicenç (27-33) en un duel que els visitants van decidir a la segona meitat.
Els de Pere Ayats continuen amb la irregularitat que els ha caracteritzat durant la major part de la temporada. Al Boccaccio, el conjunt gracienc va començar manant en el marcador amb rendes curtes d'un o dos gols d'avantatge. Al descans, guanyaven per un ajustat 15-14. A la represa, es va mantenir la diferència fins a l'equador, quan el Sant Vicenç va accelerar fins a decantar la balança. A deu minuts pel final s'imposaven per un gol i amb un parcial d'1-4 van distanciar-se suficient per acabar certificant el triomf per 27-33. Baixen una posició els blanc-i-verds que ara són novens abans de visitar el CH Sant Esteve Sesrovires.
Derrota i empat del femení
El femení, per la seva banda, va viure una doble jornada que deixa les opcions de lluitar per l'ascens gairebé impossibles. La sanció de quatre punts és una llosa massa gran. Les de Pol Ibáñez van caure davant del Mubak La Roca dissabte (24-28). El conjunt gracienc va anar a remolc pràcticament des de l'inici. L'equip del Vallès Oriental va estar més encertat i va anar mantenint l'avantatge, i ampliant-lo, amb el pas dels minuts fins al 12-17 amb què es va arribar al pas per vestidors. A la segona meitat, va millorar l'OAR i va anar retallant distàncies fins a situar-se a només dos gols a deu minuts pel final. En l'intercanvi de cops de l'últim tram va sortir vencedor el conjunt visitant.
L'endemà, les gracienques es van posar al dia recuperant el duel ajornat davant del BM Elche amb un empat (29-29). El duel directe de la zona alta va ser molt igualat des de l'inici. Amb rendes curtes per als dos equips, les sabadellenques van accelerar poc abans del descans i van anar als vestidors amb un avantatge de tres gols (18-15). Un parcial de 0-3 de sortida a la represa va igualar forces de nou, però l'OAR va manar durant tot el segon temps, amb un rival responent a les rendes i signant l'empat. Va arribar als últims minuts amb tres gols de marge l'equip d'Ibáñez, però l'Elche va aconseguir treure un punt gairebé sobre la botzina. Les alacantines són segones amb tres punts més i un partit menys que les blanc-i-verdes, ara sisenes amb només tres duels per acabar la lliga. Les fases es compliquen. Tenen jornada de descans les sabadellenques la pròxima setmana.