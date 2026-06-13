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Esports

El Club de Tir Sabadell celebra una temporada d’èxits i mira cap al futur amb nous projectes

El suport de l'Ajuntament permetrà culminar aquest any la instal·lació dels esperats blancs electrònics

  • La festa de lliurament de premis del Club de Tir Sabadell -
  • El dinar del Club de Tir a l'Urpí -
  • El president de l'entitat, Ricard Martínez -
  • Joan Rodríguez, president de la Federació Catalana de Tir Olímpic -
  • Abel Garcia, secretari general del Departament d'Esports -
  • L'alcaldessa Marta Farrés -
  • El dinar del Club de Tir a l'Urpí -
  • Jesús Oviedo Berenguer, tirador internacional del club -
  • Els premis de la jornada -
  • Alguns dels tiradors premiats -
Publicat el 13 de juny de 2026 a les 20:49
Actualitzat el 13 de juny de 2026 a les 20:53

L'Hotel Urpí s'ha vestit de gala aquest dissabte per acollir el tradicional dinar de final de temporada del Club de Tir Sabadell. Una trobada que sempre és l'excusa perfecta per aplaudir els èxits dels esportistes, però que enguany venia amb un plat fort sota el braç: l'anunci definitiu de la modernització de les instal·lacions amb l'arribada, aquest any, dels blancs electrònics.

  • Els premis de la jornada

Un referent del tir esportiu arreu de l'Estat

Davant de socis, tiradors i diverses autoritats, el president de l'entitat, Ricard Martínez, va deixar clar que el club enceta una etapa decisiva. La raó és que, ben aviat, la galeria de tir farà un salt de qualitat amb la incorporació de sistemes de control i puntuació d'última generació. "És un projecte que fa anys que perseguim i que vèiem molt lluny pel cost econòmic que suposa", va confessar Martínez.

  • El president de l`entitat, Ricard Martínez

El president va voler ser molt agraït amb l'Ajuntament, peça clau perquè aquesta millora sigui, per fi, una realitat. Expressant el seu agraïment al consistori: "Vivim en una època en què les paraules sovint se les emporta el vent; per això és de justícia reconèixer quan es compleixen els compromisos i es respon amb fets".

  • El dinar del Club de Tir a l`Urpí

Més enllà de les inversions previstes, Martínez va recordar que el club celebra setanta-dos anys d'història i continua sent "un referent del tir esportiu arreu de l'Estat". També va reivindicar els valors que representa aquesta disciplina: "El més important no són només els resultats. Ho són el respecte, la disciplina, la superació i l'amor per l'esport".

  • L`alcaldessa Marta Farrés

L'alcaldessa Marta Farrés va recollir el guant i va reafirmar la voluntat municipal de continuar acompanyant el club en els seus projectes de futur. "Hi ha esports que disposen de molts recursos i d'altres que sovint queden en un segon pla. El Club de Tir Sabadell fa molts anys que treballa bé i es mereixia aquest suport", va afirmar. Farrés va destacar que ajudar l'entitat és també "invertir en ciutat" i va avançar que espera poder tornar aviat a les instal·lacions per veure culminada aquesta nova etapa de modernització.

"Quan gaudeixes del que fas, els resultats acostumen a arribar"

Des de la Generalitat, el secretari general del Departament d'Esports, Abel Garcia, va posar l'accent en el paper social que desenvolupen les entitats esportives. "Els clubs són molt més que espais per practicar esport. Són escoles de valors, de compromís i de convivència", va afirmar. El dirigent, sabadellenc, també va mostrar-se orgullós "del lideratge esportiu que exerceix Sabadell gràcies al seu extraordinari teixit associatiu".

  • Abel Garcia, secretari general del Departament d`Esports

Per la seva banda, el president de la Federació Catalana de Tir Olímpic, Joan Rodríguez, va felicitar els premiats i va voler celebrar la feina que es fa des del club. "El Club de Tir Sabadell és una entitat capdavantera a Catalunya i és un orgull que formi part de la federació", va assegurar. Rodríguez també va destacar el treball dels entrenadors i de totes les persones que contribueixen al dia a dia de l'entitat.

  • Joan Rodríguez, president de la Federació Catalana de Tir Olímpic

Un dels moments més emotius de la jornada va arribar amb el reconeixement a Jesús Oviedo Berenguer, tirador internacional del club i habitual en les grans competicions internacionals. Visiblement agraït, va explicar que, malgrat una agenda esportiva molt exigent, sempre intenta assistir a aquesta cita anual. "Em fa molta il·lusió ser aquí. Gràcies al club, al Ricard i a totes les persones que m'acompanyen i em donen suport cada dia", va expressar.

  • Jesús Oviedo Berenguer, tirador internacional del club

Oviedo va assegurar que continuarà competint amb la mateixa filosofia que l'ha portat a l'elit: "Continuarem lluitant, donant el màxim i, sobretot, gaudint dels viatges, de les competicions i de la companyia. Quan gaudeixes del que fas, els resultats acostumen a arribar".

  • Alguns dels tiradors premiats

Aquesta declaració d'intencions va ser l'avantsala perfecta pel plat final de la jornada: el lliurament de premis, que va servir per concloure aquesta edició del tradicional dinar.

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