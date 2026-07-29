Xavi Moreno torna al CE Sabadell en propietat

Una nova incorporació confirmada al Centre d'Esports. Gairebé una renovació, es podria dir. Els arlequinats han fet oficial el retorn de Xavi Moreno, procedent del Real Valladolid, en una operació que ja va avançar el director esportiu val·lisoletà, Víctor Orta, en una roda de premsa la setmana passada, quan va assegurar que l'acord estava pràcticament tancat. El de Torrelles de Llobregat, d'aquesta manera, continuarà al Sabadell en el nou projecte a Segona Divisió i signa un contracte per tres temporades, fins al 2029.
L'extrem esquerrà, de 21 anys, ja va jugar cedit a la Nova Creu Alta la segona meitat de la temporada passada. Moreno, entre lliga, Copa Catalunya i play-off, va disputar divuit partits des de la seva arribada el gener passat i va anotar un gol, en el duel decisiu per l'ascens davant del Zamora, i va repartir dues assistències. El llobregatenc va patir una lesió que el va allunyar dels terrenys de joc un mes i mig i va frenar la seva entrada a l'equip de Ferran Costa.
Ara, torna a l'equip per competir per un lloc a la Segona Divisió i demostrar el seu potencial i desequilibri per banda. Moreno ja va ser present dissabte passat a la ciutat esportiva Dani Jarque veient els seus companys en l'amistós davant de l'Espanyol. Arriba traspassat a cost zero des del Valladolid, que es guarda un percentatge d'una futura venda del jove atacant.
D'aquesta manera, Lucas Viale continua apuntalant la zona ofensiva abans de l'inici de la competició domèstica, el 17 d'agost a Gijón. El pròxim a arribar podria ser el '9'. Ángel García, Cazurreando, avançava en les últimes hores que el Sabadell hauria tancat la incorporació de Gastón Vallés, davanter uruguaià que s'ha desvinculat del Tenerife. Vallés ja havia jugat a Segona Divisió amb l'Espanyol i el Cartagena i s'hauria decidit per la proposta arlequinada tot i l'interès de la Cultural i Leonesa.