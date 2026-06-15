Dol al CN Sabadell per la mort de l'exnedador olímpic Josep Durán

El Club Natació i l'esport sabadellenc es troben de dol per la recent pèrdua de l'exnedador olímpic Josep Durán i Noguera, als 74 anys. Durán va ser olímpic en els Jocs de Mèxic, el 1968, arribant fins a la final del 4x100 estils, tot i que acabant en la vuitena posició. Aquest èxit li va valer la Medalla al Mèrit Esportiu de l'Ajuntament de Sabadell. Va destacar en la dècada dels anys 60 i 70 amb grans resultats, també internacionalment i va rebre reconeixements d'altres institucions com la medalla d’or de la Real Federación Española de Natació, el 1969, o el reconeixement de la Federació Catalana, el 2010.
El sabadellenc, entre els seus èxits, compta amb un or als 200 braça i dos bronzes als 100 braça i als 4×100 estils dels Jocs del Mediterrani de Tunis, l’any 1967. El 1970 també va participar en el Campionat d'Europa de Barcelona, en què va ser 14è als 100 braça. En l'àmbit estatal, va aconseguir proclamar-se onze vegades campió d’Espanya: vuit als campionats d’estiu (sis en proves individuals i dues en relleus) i tres als d’hivern (dues en individual i una en relleus).
A més, va aconseguir batre vuit rècords d’Espanya de l'època: en dues ocasions en els 200 braça i en tres al 4×100 estils en piscina de 50 metres i als 100 braça i dues vegades més en el 4×100 estils en piscina de 25 metres. Anys després de la seva retirada va ser directiu del Club ocupant el càrrec de president de la Comissió de Natació entre el 1998 i el 2000.