El CE Sabadell guanya per la mínima l'Inter Escaldes en el quart test de pretemporada

Segona victòria consecutiva per al CE Sabadell en pretemporada. Un solitari gol de Rodri Escudero en els primers minuts del partit ha estat suficient per als arlequinats per a imposar-se a l'Inter Escaldes en el segon dels tres amistosos de la setmana. Ferran Costa ha presentat un onze amb moltes novetats respecte als primers amistosos. De fet, ha estat un equip molt similar al que va jugar la segona meitat del duel davant del Manresa dimecres passat, la teòrica unitat 'B'.
Un dels que havia de sortir d'inici, no obstant això, el jove Sergio Sandoval, finalment ha deixat el seu lloc a Nil Arumí per culpa d'una relliscada en la malmesa gespa de Sant Oleguer que li ha provocat una lesió al turmell. D'aquesta manera, s'uneix a la llista que ja conformen Alain Ribeiro (que estarà uns dos mesos de baixa) i Javi López-Pinto, com a 'víctimes' de la instal·lació.
El duel ha començat amb un ritme baix i l'Inter Escaldes més dominador amb la pilota, tot i que sense grans ocasions. El Sabadell no ha estat tan coordinat en els primers instants en la pressió i li ha costat incomodar els visitants. No obstant això, poc abans del primer quart d'hora de joc, una bona combinació en atac ha acabat en el primer del vespre. Rodri Escudero s'ha plantat sol davant del porter i amb un gran retall ha deixat Javi Díaz i el defensor assegut a terra per marcar a porteria buida. Segon gol de la pretemporada per al de Simancas.
Amb el gol, ha crescut el Centre d'Esports i el mateix Escudero ha fregat el segon amb una rematada creuada que ha tret un defensor sota pals després d'una bona passada d'Eneko Aguilar. També Hudson ha fet treballar el porter amb un cop de cap tou i Agus Coscia ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc previ. Ha reaccionat el conjunt andorrà amb un avís de falta de Domi Berlanga que fet treballar Ortega i també en un córner molt tancat que ha picat al travesser. En el tram final del primer temps, l'Inter ha tornat a tenir més possessió, però sense grans arribades. L'únic ensurt ha tornat a ser per culpa de la gespa, amb un Miguelete que ha requerit d'assistència mèdica, tot i que ha pogut continuar finalment.
La segona meitat ha començat amb un ritme baix que s'ha mantingut en els minuts posteriors. Les ocasions han arribat amb comptagotes. De fet, fins a la pausa d'hidratació, únicament Lamine Diaby amb una rematada aturada per Ortega i, a l'altra banda del camp, un xut llunyà d'Eneko que ha blocat Javi Díaz han avisat amb certa sensació de perill. A l'equador, Miki Codina, Arthur Bonaldo i Quadri Liameed han entrat per Mario Torres, Hudson Davis i Nil Arumí. Ja en el tram final, ha gaudit d'una ocasió immillorable de duplicar l'avantatge el Sabadell. El col·legiat ha assenyalat un penal sobre Agustín Coscia després d'una gran maniobra dins l'àrea, però, en el llançament de l'argentí des dels onze metres Juan Terradez, ha fet una gran intervenció per evitar el segon. No s'ha mogut el marcador en els últims instants. Demà dissabte, tercer amistós de la setmana amb un test de nivell davant de l'Andorra, que serà rival aquesta temporada a la Hypermotion.
Han jugat: José Ortega, Carlos Alemán, José Català, Hudson Davis (Arthur Bonaldo), Nil Arumí (Quadri), Eneko Aguilar, Lluís Estebe, Mario Torres (Miki Codina), Miguelete, Escudero i Coscia.