Dos científics guanyen el Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana

Dedicar-se a la ciència és completament compatible amb escriure bé. Només cal comprovar els guanyadors del Premi BBVA San Joan de literatura catalana, atorgat dilluns a la tarda al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. El biòleg Jordi Marrón Martín, professor de secundària en un institut de Barcelona, s'ha emportat la 46a edició del guardó principal, dotat amb 35.000 euros, per la novel·la Manual de flotació. La terraltenca de 27 anys Laura Pallarés Viña, llicenciada en biomedicina i antropòloga de professió, s'ha endut els 10.000 euros de la primera entrega del Joves Talents per Qui ha de callar.
'Manual de flotació'
A la protagonista de Manual de flotació se li mor la mare. La seva reacció deixa a tothom descol·locat: en lloc de funeral, s'emporta les cendres a Portugal per reconstruir un viatge que totes dues van fer 20 anys enrere, després que el pare les abandonés. Mentre revifa aquell estiu en què va descobrir la seva sexualitat, el present l'empaita perquè torni cap a casa.
"La veu de la protagonista es va imposar com una piconadora per sobre de la meva voluntat. La vaig deixar fer, tot i que tenia l'estructura de la història molt perfilada. La novel·la va agafar un aspecte molt diferent, fins i tot caricaturesc, d'humor negre, càustic. Va canviar el to", expressa el guanyador del premi, que es presenta com un aficionat a la literatura i el cinema que cinc o sis anys enrere es va començar a formar amb manuals de narrativa i cursos d'escriptura com els que ofereix l'Ateneu Barcelonès. "M'ho passo molt bé amb l'ofici", expressa.
S'havia presentat a diferents premis literaris i havia enviat manuscrits a editorials, però mai abans no havia sonat la flauta. "Acabes fent durícies del desencís", comenta. Aquesta vegada, sí. El jurat del premi principal ha valorat que Manual de flotació és "una novel·la de dol i reconstrucció de la memòria familiar allunyada del dramatisme i el sentimentalisme". En destaquen "el llenguatge i l'estil agosarats, l'humor irreverent i la mirada càustica sobre el món". Està format per Najat El Hachmi, Valèria Gaillard, Francesc Serés, Eduard Màrquez i Aida Sunyal Sánchez.
"És una sensació molt gratificant. He picat molta pedra. Quan no et contesten, penses que potser tu a casa ho veies molt clar, però que no interessa a ningú. Ara per fi hi ha un reconeixement", conclou.
'Qui ha de callar'
"Per decisions poc reflexionades de la vida", la Judit veu fantasmes. I de tots, acaba "lligada a la fantasma més impertinent i retrògrada del cementiri del seu poble, la Teresa". Des del present, la novel·la ens fa rebobinar cap a la Guerra Civil, en què la Teresa, que és d'una família conservadora, explora "la identitat de gènere i la diversitat". Ho fa amb un personatge que s'identifica amb el cognom, Salvador, perquè "no se sent ni un home ni una dona", diu l'autora. "Fujo del presentisme, que seria jutjar des de l'òptica que tenim ara les víctimes de la Guerra Civil. No hi ha víctimes bones i dolentes, sinó persones en circumstàncies diferents", afegeix.
Laura Pallarés treballa identificant genèticament víctimes de la Guerra Civil, el tema de la seva novel·la, tot i que va començar a escriure-la una mica abans. Això sí, l'ha pogut "alimentar" amb tot el que ha anat aprenent. Paral·lelament, es doctora en paleogenòmica, la ciència que analitza genomes d'espècies extingides.
L'autora, agraïda amb l'oportunitat que suposa el premi Joves Talents, aprofita l'altaveu per "reivindicar que cal escoltar els joves". El procés d'escriptura va "començar durant la pandèmia i va ser una mica caòtic", confessa.
L'acte d'entrega, al Saló Modernista
El Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell acull dilluns l’acte de lliurament de premis, conduït per la periodista Glòria Serra, amb l’assistència del president del Parlament, Josep Rull, i la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, a més del president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, i del president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Manyosa.
Durant l’acte, l’actriu Rosa Vila ha llegit fragments de les novel·les, amb música de Marc Vilajuana. S'ha recalcat la importància “d’obrir espais perquè puguin créixer noves veus literàries”. També s'ha celebrat la notable participació en els premis, per sobre de la mitjana històrica d’obres presentades.
En el premi principal es van presentar 99 obres, mentre que al Joves Talents en van ser 39 –adreçat a autors de 18 a 35 anys–. Les obres guanyadores seran publicades per Edicions 62.