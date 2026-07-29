Els vins Arraona, el tresor del Parc Agrari: "Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes vora la ciutat!"

Ara són ceps d’un verd preciós, turgent i llampant, cap al juny de 2027 –esperem– seran brindis a les taules dels sabadellencs. Les vinyes del Parc Agrari de Sabadell, el privilegiat pati on es cultiva el nostrat vi Arraona, llueixen amb totes les forces. Es troben “verolant, en la maduració final, el moment més important, l’última fase en què el raïm negre canvia de color i el blanc es torna nou”, explica Pau Moragas, responsable de producció de l’Olivera, la compromesa cooperativa que fa el miracle de convertir un tros de la nostra urbs en un paisatge agrícola.
Si tot va bé el raïm que ara es cultiva en aquests terrenys municipals, separats per la C-58 de Can Gambús, esdevindrà els dos vins Arraona. El blanc, a partir de xarel·lo i chardonnay, serà “fresc, afruitat, equilibrat, llarg, amb caràcter i molt combinable”; i el negre, a partir de garnatxa negra, presentarà “un toc de fruites negres però mantenint el perfil de frescor”. En definitiva, “són vins gastronòmics a partir de varietats històriques que s’adapten molt bé a la cuina mediterrània, perfectes per a gaudir en diferents moments”, afegeix.
No tot està fet. “Ara voldríem un temps equilibrat, temperatures raonables d’estiu i pluges moderades, perquè tot el que siguin extrems, la planta ho pateix, com les persones”, comenta Moragas. L’hivern va anar bé de pluja i, encara que les darreres onades de calor hagin passat una mica de factura, es preveu una bona anyada. El raïm és sa, sense malalties. També cal esquivar “el vandalisme i l’impacte de la fauna”. En els dos casos, animalons. “Per això, la viticultura urbana sempre es protegeix amb xarxes”.
"Ciutadans compromesos amb el paisatge agrari"
Tot plegat, sosté Moragas, “només té sentit si la ciutadania de Sabadell i del Vallès en general consumeix aquest vi i al preu que toca”. És a dir, que no falti a les celebracions dels sabadellencs. Bé, d’una bona part, ja que de moment fan unes 4.000 ampolles a l’any. Tant el vi blanc com el negre tenen un preu de 12,95 euros. Aquest any, per cert, amb una imatge totalment renovada que permetrà tastar el cim més alt de la comarca: l’etiqueta homenatja el paisatge vallesà amb una fotografia de la Mola. Els vins Arraona es poden trobar a restaurants com el Rauxa i a botigues com el MalaPell. “Si el vi Arraona no és a les nostres taules, si no forma part de les nostres celebracions, si no l’utilitzem per brindar... No existirà el Parc Agrari de Sabadell. Si en beveu, no sereu consumidors, sereu ciutadans compromesos que fareu possible el paisatge agrari a la ciutat. Que s’esgoti l’Arraona!”, defensava Moragas el dia de la presentació del nou etiquetatge.
Parafrasejant Josep Maria de Sagarra: "Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes vora la ciutat!".
La història d’amor entre l’Olivera i el Parc Agrari comença el 2010. Uns anys abans, de manera experimental, l’Ajuntament va impulsar la plantació de ceps en aquests terrenys, que permetien tenir unes quantes ampolles com a regal institucional. Més tard, es va decidir impulsar els terrenys amb una cessió a la cooperativa, que té la seu a Can Calopa (Collserola). Des de 2014 els vins Arraona formen part de la Denominació d’Origen Catalunya.