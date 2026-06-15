Premis als millors Treballs de Recerca de Sabadell: aquests han estat els guardonats

El Casal Pere Quart ha acollit aquesta tarda el lliurament dels guardons de la XXV edició del Certamen Montserrat Miró i Marimon, que reconeix els millors Treballs de Recerca fets per estudiants de batxillerat de Sabadell i Sant Quirze.
En aquesta edició s’han presentat un total de 31 treballs de diferents àmbits de coneixement, des de les ciències socials fins a les ciències experimentals, passant per les llengües, les arts, la tecnologia, les matemàtiques o el medi ambient. El certamen té com a objectiu posar en valor la tasca investigadora de l’alumnat i del professorat i contribuir a la difusió pública dels treballs seleccionats.
El Premi Ciutat de Sabadell ha recaigut en el treball Joan Oliver i Sabadell: disseny d’una ruta literària escolar vinculada a la memòria democràtica, elaborat per Paula Díaz, Roger Forrellat i David Sánchez, estudiants de l’Institut Pau Vila. El projecte planteja la creació d’una ruta literària concebuda com a eina pedagògica per apropar la figura de Joan Oliver, Pere Quart, a l’alumnat i al conjunt de la ciutadania, tot vinculant la seva trajectòria amb la memòria democràtica i la reivindicació del patrimoni cultural local. La proposta va més enllà de la recerca documental i inclou el disseny dels diferents punts de l’itinerari, relacionats amb la vida de l’escriptor sabadellenc, així com la creació de plaques informatives.
Primer premi per a un treball sobre dos germans exiliats
El primer premi del certamen ha estat per a Exili i mort dels germans Cañellas: memòries entre llambordes, de Berta Clarena, també estudiant de l’Institut Pau Vila. El treball reconstrueix la trajectòria vital dels germans Esteve i Melcior Cañellas Mañé, dos republicans sabadellencs que es van veure obligats a exiliar-se després de la Guerra Civil i que finalment van ser assassinats al complex concentracionari de Mauthausen-Gusen durant el règim nazi. El treball analitza la repressió franquista, l’exili republicà, el pas pels camps francesos del Rosselló o el sistema de deportació nazi.
Més premiats: alguns treballs sobre salut
El segon premi ha estat per a Estudi d’una malaltia: l’esclerosi múltiple. Molt més que una malaltia, d’Ian Garcia-Portillo, del Col·legi Sagrada Família, mentre que el tercer premi ha distingit Alcohol i cervell: Una relació tòxica amb conseqüències irreversibles, de Núria Pérez, de l’Escola Pia de Sabadell.
El jurat també ha concedit dos accèssits als treballs El Risorgimento: un viatge polític i sentimental a la unitat d’Itàlia, d’Adriana Gómez, de Sant Nicolau, i Com el màrqueting d’influencers utilitza el FOMO per vendre experiències a la Generació Z, de Blanca León, Martina Cruz i Xantal Cosp, de l’Institut Sant Quirze del Vallès.