Ferran Costa: "Aquest equip ha demostrat mil vegades que hi ha motius per creure"

L'ascens a Segona Divisió es decidirà a la Nova Creu Alta. Ja s'han venut més de 9.000 entrades i només queden disponibles els seients dels socis que encara no han retirat la seva localitat, unes 2.000 aproximadament. L'ambient tornarà a ser de gala per buscar una nova remuntada després de la derrota per la mínima de dissabte passat al Ruta de la Plata. "Això és una eliminatòria, són 180 minuts, com a mínim. Ja ho hem viscut això, vam fer un molt mal partit a Valdebebas i a la tornada ens vam refer amb una gran actuació. La nostra gent es farà notar i la sentirem", deia Ferran Costa després del duel.
El Zamora va sortir més incisiu en els primers instants i van aconseguir l'únic gol de l'enfrontament, obra de Mario Losada, abans de complir-se els tres minuts de joc. Va patir fins a l'equador del primer temps el Centre d'Esports, que es va refer i, a la segona meitat, va fregar la igualada. "Ells han sortit molt forts, conscients de la importància de treure un bon resultat a casa. No ens permetien sortir del nostre camp amb facilitat de la primera pressió, però a mesura que avançaven els minuts teníem una mica més de temps i espai. Ells a través dels duels i segones jugades ens han fet mal en els primers compassos, però quan han perdut un punt d'energia ens hem imposat en aquestes accions i ens hem fet dominadors", analitzava el tècnic.
El primer punt és per als d'Óscar Cano, que van acabar demanant l'hora, però mantenint el mínim avantatge per a la tornada. "Tenim molt clar el que hem de fer i com funciona això. Ara ells tenen un avantatge i senten que ja ho poden tocar. Nosaltres no tenim res, però sí que tenim un camí molt clar des que va començar l'eliminatòria, i això no varia. A casa som molt més forts que a fora. Teníem molt clar el que volíem i tenim molt clar el que farem divendres". La segona part de l'operació remuntada.
"Aquest equip ha demostrat mil vegades que hi ha motius per creure-hi. És una realitat, no una il·lusió únicament. Si hem aconseguit fer un bon partit a fora, confio a fer-ho a casa, perquè ens deixarem l'ànima en cada acció", assegurava Costa. L'equip va arribar força sencer al tram final del duel, assetjant el Zamora i vivint permanentment prop de l'àra rival tot i que el gol no va arribar. No obstant això, alguns jugadors van demanar el canvi per lesió com Carlos García i Joel Priego: "no penso que hagi de portar massa complicacions", calmava el tècnic després del partit. Kaiser no va ser de la partida per molèsties.
Tot plegat encara amb el record ben present de la remuntada contra el Madrid Castilla de l'anterior eliminatòria i amb la il·lusió de repetir una nit màgica per a aconseguir el premi gros. "L'ambient del Castilla ja va passar i no l'oblidarem mai. Ara ens toca construir i generar en cada moment d'aquesta setmana el que viurem divendres. Necessitem el millor de cadascú. El repte és gran, però el premi és acollonantment gran. Sento que tenim la millor afició i el millor grup de jugadors per fer-li front i m'ho han demostrat mil vegades. Hem fet grans coses aquesta temporada, però els millors moments estan per arribar. Hores abans que comenci el partit s'ha de generar un autèntic infern al nostre temple", sentenciava Costa. Una victòria separa el Sabadell del somni.