El CE Sabadell perd per la mínima a Zamora i la Nova Creu Alta decidirà l'ascens

La Nova Creu Alta dictarà sentència. El CE Sabadell ha caigut per la mínima en la seva visita al Ruta de la Plata en l'anada de la final per l'ascens a Segona. Un gol molt matiner de Mario Losada ha decidit el primer punt de l'eliminatòria en un ambient de gala i els nervis lògics d'aquesta decisiva instància. El conjunt dirigit per Ferran Costa haurà de tornar a remuntar al 'temple', aquest cop només una diana de diferència. Tot per decidir.
Costa ha presentat un onze idèntic al que va guanyar el Madrid Castilla en la tornada de l'anterior eliminatòria amb un únic canvi. Carlos García ha ocupat el centre de la defensa en detriment de Kaiser, que ja es va retirar amb molèsties d'aquell duel. La resta, els mateixos, amb Miguelete acompanyant Rodri Escudero en la punta de l'atac.
L'inici ha estat molt millor del Zamora que, esperonat per l'ambient, ha sortit en tromba. Els locals han sortit vencedors de les disputes i els duels i també han aprofitat el punt de precipitació dels arlequinats en els primers compassos. I el gerro d'aigua freda ha arribat abans de complir-se els tres primers minuts quan un servei de porteria de Diego Fuoli ha quedat curt i la prolongació al mig del camp l'ha aprofitat Mario Losada per inventar-se un golàs a l'escaire, fent embogir la graderia i portant el partit al context que més convenia als d'Óscar Cano. Els minuts posteriors han estat, per moments, de supervivència al Centre d'Esports. La pressió alta dels zamorans, les transicions i l'estratègia han posat en molts problemes la defensa arlequinada, que ha tret aigua com ha pogut.
Jaime Sancho amb un xut al pal curt aturat per Fuoli o Losada amb un cop de cap alt han tingut les més clares en un tram dominat pel Zamora. Amb el pas dels minuts, el Sabadell ha començat a tenir més calma amb la pilota i a trobar Miguelete o Priego per zones interiors, amb algunes bones arribades. Les ocasions, no obstant això, no han estat fins al tram final del primer temps, en què també hi ha hagut alguna petita picabaralla entre jugadors per la tensió de l'enfrontament. Primer ha avisat Escudero amb una rematada que no ha pogut connectar amb precisió a l'interior de l'àrea i, en l'acció posterior, López-Pinto ha obligat Fermín a fer una bona intervenció amb un potent xut des de la frontal.
A la represa, s'ha mantingut el guió, amb més control del conjunt arlequinat, però sense grans arribades a cap de les dues porteries. Els nervis han anat creixent i, fins i tot, el Sabadell ha demanat la revisió d'una possible vermella per un cop de Kike Márquez a Bonaldo després d'una falta del brasiler, però el col·legiat no ho ha sancionat amb l'expulsió. Ha mogut la banqueta per primer cop Ferran Costa amb l'entrada de Ton Ripoll per Miguelete, reubicant Astals al mig del camp i avançant la posició de Priego, que no ha durat massa més al terreny de joc.
Abans, ha tingut alguna arribada de perill el Centre d'Esports i també ha avisat l'equip local, però sense materialitzar ni arribar a generar ocasions clares a cap de les dues porteries. A l'equador, Carlos García ha dit prou i ha marxat del camp amb molèsties, deixant el seu lloc a Sergi Segura. També Escudero ha estat substituït per Eneko. Ha avisat el Sabadell amb algunes noves oportunitats, sense encert en l'última passada. Costa ha esgotat finestres amb les entrades de Godoy i Rubén Martínez per López-Pinto i un Priego que ha marxat amb signes clars de dolor.
En el tram final, el Sabadell ha tancat el Zamora a camp propi i pràcticament ha estat un atac constant. Ha avisat primer Godoy en una falta directa aturada per Fermín, en una acció que s'ha revisat com a possible penal i, poc després, Rubén ha fregat l'empat amb una volea desviada. Ha pogut resistir el conjunt local dins la seva àrea fins a acabar el partit i certificar el seu triomf per la mínima. Primer punt per al Zamora. La Nova Creu Alta decidirà qui puja a Segona Divisió.
Fitxa tècnica
Zamora CF: Fermín, Luismi Luengo, Erik Ruiz, Kike Márquez, Mario Losada (Carbonell, m. 70), Carlos Ramos, Moreno, Markel Lozano, Abde Damar (Merchán, m. 92), Codina i Jaime Sancho (Mario, m. 70).
CE Sabadell: Fuoli, Bonaldo, Carlos García (Segura, m. 66), Genar, Astals, Quadri, Urri, Priego (Rubén Martínez, m. 70), López-Pinto (Godoy, m. 70), Miguelete (Ripoll, m. 58) i Escudero (Eneko Aguilar, m. 66).
Àrbitre: Alejandro Clemente (comitè murcià). Grogues: Losada, Márquez, Ramos; Miguelete.
Gols: 1-0, Losada m. 3.
Incidències: 8.153 espectadors al Ruta de la Plata amb prop de 300 arlequinats.