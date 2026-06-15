Un referèndum per unes pistes de petanca obre un debat al Torrent del Capellà

Una pista de petanca s'ha convertit en el centre d'un insòlit debat veïnal al barri del Torrent del Capellà. L'Associació de Veïns va organitzar recentment una consulta popular perquè els residents decidissin quin futur volen per l'espai de la plaça de les Gardènies, actualment ocupat per unes pistes que havien de ser provisionals.
La votació arriba després d'anys de desacord sobre la ubicació definitiva de les instal·lacions. Abans de les obres de l'estació d'FGC de Sabadell Parc del Nord i de la construcció definitiva del Parc del Nord, les pistes es trobaven a la zona que avui ocupa el parc. Amb l'inici dels treballs es van traslladar temporalment a la plaça de les Gardènies, en un acord que, segons l'associació veïnal, comptava amb el consens de l'Ajuntament, els usuaris de la petanca i les entitats implicades. El compromís era que tornarien al seu emplaçament original un cop finalitzades les obres.
Les noves pistes al Parc del Nord ja estan construïdes, però usuaris habituals de la petanca han expressat la seva voluntat de continuar a la plaça de les Gardènies. Aquesta situació ha acabat generant un petit foc obert al barri entre els qui defensen recuperar l'espai per a aparcament i activitats comunitàries i els qui prefereixen mantenir-hi les pistes. Davant d'aquest escenari, l'associació de veïns va optar per donar la paraula al veïnat. En la consulta hi van participar 71 persones, de les quals 58, el 81,7%, es van mostrar favorables al retorn de les pistes al Parc del Nord. D'altra banda, 13 votants, el 18,3%, van defensar mantenir-les a la plaça de les Gardènies.
"El barri ha parlat", assegura el president de l'entitat veïnal, Mariano Molina, que defensa la legitimitat del procés. Segons explica, el referèndum es va organitzar "amb garanties i amb protocols electorals" i evidencia una clara preferència per traslladar l'activitat a les noves instal·lacions del Parc del Nord, que encara no s'han estrenat. "Traslladem aquesta voluntat a l'Ajuntament", exposa. Molina sosté que les noves pistes es troben "a dos minuts" de la ubicació actual i afirma que les principals demandes dels jugadors passen per incorporar més bancs i zones d'ombra. També remarca que l'accés als lavabos, una de les qüestions plantejades durant el debat, està garantit a través del local de l'associació veïnal. L'objectiu, afegeix, és recuperar la plaça de les Gardènies com a espai d'aparcament i per a activitats puntuals del barri, com ara la tradicional revetlla de Sant Joan.
L'Ajuntament proposa mantenir les dues pistes
Per la seva banda, l'Ajuntament aposta per una solució intermèdia. Fonts municipals expliquen que el govern local treballa en un projecte que preveu mantenir tant les pistes de la plaça de les Gardènies com les del Parc del Nord. A més, la proposta inclouria la creació de noves places d'aparcament a l'entorn de les Gardènies i millores a les pistes del parc, amb més ombra i mobiliari urbà. El consistori assegura que, una vegada estigui definit el projecte, es presentarà en una assemblea oberta al veïnat. L'objectiu, remarquen les mateixes fonts, és "donar resposta al màxim de necessitats del barri i afavorir la convivència entre tots els veïns i veïnes".
Ara, el resultat del referèndum no és vinculant, però l'Associació de Veïns ja ha anunciat que traslladarà formalment els resultats al govern municipal perquè tingui en compte la voluntat expressada per la majoria dels participants. Mentrestant, el debat sobre una qüestió aparentment menor continua obert i ha acabat convertint una pista de petanca en un dels principals temes de conversa del barri.