Sabadell cantarà 'La Balanguera' en el centenari de la mort de Joan Alcover

Fa 100 anys, l'Orfeó de Sabadell es va desplaçar a l'illa de Mallorca per participar en diverses cantades. Va ser el mes de juny de 1926, un mes després de l'estrena de La Balenguera, el poema de l'escriptor Joan Alcover i Maspons que va ser musicat per Amadeu Vives. Es va estrenar el maig d'aquell any al Palau de la Música Catalana cantada per l'Orfeó Català i, un mes després, l'orfeó sabadellenc la va interpretar per primera vegada a l'illa.
Coincidint amb el centenari de la primera cantada de La Balenguera, Òmnium Sabadell, l'Orfeó de Sabadell, l'agrupació local del Consell per la República i l'ANC de Sabadell organitzen una cantada conjunta del poema musicat amb la participació de més de 25 corals i entitats musicals de la ciutat. Serà dissabte, 27 de juny, a les 19 h, a la plaça del Doctor Robert de Sabadell. Josep Boltaina (Òmnium) remarca que "totes les persones tindran la lletra, es repartirà un díptic", de manera que no cal conèixer la cançó de memòria per poder-hi participar.
Els organitzadors volen convertir l'efemèride en una gran festa popular que enforteixi els vincles i la solidaritat entre els Països Catalans. Que sigui, expliquen, "un clam de ciutat", la cantada més multitudinària mai feta a Sabadell. S'hi esperen al voltant d'un miler de persones, comptant totes les que s'hi vulguin afegir a cantar o a fer acte de presència.
La directora de l'Orfeó de Sabadell, Mercè Pérez, afirma que "aquest acte és molt més que una cantada", ja que suposa "recuperar una pàgina molt especial de la nostra història i compartir-la amb la ciutat". L'Orfeó se sent "molt orgullós" de poder celebrar aquesta trobada 100 anys després i commemorar el cant coral entre totes les persones que estimen el cant, la cultura i la memòria. "Volem agafar el fil del 1926 i fer-lo arribar viu fins al Sabadell d'avui", conclou.