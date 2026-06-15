Detingut un home a Sabadell que va apunyalar el seu company de pis a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van arrestar un home de 41 anys com a presumpte autor d'un apunyalament al seu company de pis, que va haver de ser traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu en estat greu. Els fets van tenir lloc a Manresa, segons va avançar Nació Manresa, i la policia catalana va identificar i detenir el suposat responsable a Sabadell aquest dissabte passat. Els fets van tenir lloc al voltant de les 4:30 h de la matinada, quan la policia va rebre l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca en un pis de la capital del Bages. En arribar al lloc, els agents van localitzar la víctima, un home de 39 anys, a l'interior de l'habitatge i va ser traslladat a un centre hospitalari. De moment, no han transcendit les circumstàncies que haurien desencadenat l'agressió i el detingut passarà a disposició judicial en les pròximes hores.\r\n