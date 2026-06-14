Els Saballuts celebren el seu 32è aniversari amb el primer 7d8 de la temporada

Tripleta de vuit per celebrar la diada dels Saballuts. Els Castellers de Sabadell han commemorat el seu 32è aniversari amb una actuació de nivell a la plaça de Sant Roc. Tot i que la calor intensa ha estat una de les protagonistes de la jornada, els Saballuts han completat amb seguretat tres castells de vuit pisos: el 4 de 8, el primer 7 de 8 de la temporada i el 3 de 8.
La diada, una de les cites més assenyalades del calendari de la colla, arribava amb objectius ambiciosos. "És una de les diades més importants per a la nostra colla perquè representa un any més fent el que més ens agrada", explicava el president dels Saballuts, Nacho Rodríguez, al final de l'actuació.
Els sabadellencs han obert plaça amb un 4 de 8 que ja mostren plenament consolidat. A la segona ronda ha arribat el moment més esperat del matí: l'estrena del 7 de 8 aquesta temporada. El castell ha respost a les expectatives i ha estat descarregat sense excessives dificultats. La tripleta l'ha completada un 3 de 8 que ha confirmat el bon estat de forma de la colla.
Rodríguez valorava especialment el resultat dels castells principals. "El 4 i el 3 els tenim molt consolidats, i el 7, tot i ser el primer cop que el portàvem enguany, ha anat molt bé", destacava.
Els Saballuts han compartit plaça amb els Gausacs de Sant Cugat i els Castellers de la Vila de Gràcia. Precisament la colla barcelonina ha protagonitzat el moment més delicat de la jornada quan el 7 de 8 que intentava descarregar ha acabat fent llenya. La caiguda ha obligat a intervenir els serveis d'emergències per atendre diversos castellers.
FOTOS DE DAVID CHAO: