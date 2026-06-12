El futur passeig d’Antoni Farrés, entre Can Feu i Gràcia, agafa forma. La construcció del corredor verd arriba a l’equador, amb la previsió d’estar culminat a finals de 2026. “Anem a molt bon ritme. Tenim ganes d’estrenar aquest nou espai que transformarà dos barris de la nostra ciutat”, assegura l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una visita a les obres.
El parc lineal permetrà anar a peu i en bicicleta des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu a través dels arbres i de zones enjardinades. L’espai verd tindrà 12.600 metres quadrats –el doble de la Nova Creu Alta– i connectarà dos barris que havien estat separats històricament per les vies d’FGC.
El nou passeig es comença a intuir sobre el terreny. Els operaris han acabat de delimitar el camí central, que farà ziga-zaga entre dues franges de vegetació, i han col·locat els fanals abans de posar el paviment. També s’han excavat unes jardineres de més d’un metre de profunditat al llarg de tot el recorregut per encabir 250 arbres, entre els quals hi haurà freixes, pollancres, alzines i oliveres. “Volem arbres i vegetació de creixement ràpid per tenir molt verd en poc temps, com hem fet a l’avinguda de Matadepera i a la ronda Collsalarca”, remarca Farrés. Els directors d’obra han descartat col·locar plataners perquè generen molts casos d’al·lèrgia.
La col·locació dels parterres ha estat tot un repte d’enginyeria, segons la cap de Planificació Estratègica i de Projectes de Ciutat, Rosa Martínez: “Hem hagut d’impermeabilitzar-ho dues vegades perquè l’aigua no es filtri cap a la via de tren, que passa per sota”, argumenta. En paral·lel, s’ha preparat el circuit d’aigua per al reg i la fibra òptica necessària per instal·lar quatre càmeres de videovigilància que vigilaran el nou parc tram per tram. El Govern vol evitar les escenes viscudes al parc del Nord, on hi ha hagut robatori de bancs i vandalisme des de la seva inauguració.
A prop del sector dels Planetes, s’està treballant sobre la futura plaça oberta on es podran dur a terme actes i esdeveniments a l’aire lliure, i també s’han fet les reserves dels espais per a incloure les àrees de jocs infantils i les màquines esportives. Les estructures s’instal·laran a la tardor, coincidint amb la plantació de l’arbrat, amb una novetat sobre el projecte original: s’ha previst un gran tendal sobre un dels parcs de jocs per garantir que hi hagi prou ombra a l’estiu. “No volem que sigui una pista d’aterratge”, remarca Farrés.
Pel que fa a la circulació i a l’aparcament, la banda de Fraser Lawton ja s’ha renovat com a plataforma de via única amb una nova vorera i aquesta setmana s’ha culminat el nou pàrquing amb 68 places que estarà annex al parc, a la plaça del Mil·lenari. Mentrestant, queda pendent de construir el vial per a cotxes entre els carrers de Júpiter i César Torres, que demanaven els veïns per poder desplaçar-se des dels Planetes fins al passeig de Can Feu. “Volem tenir una altra opció que no ens obligui a passar per la rambla Ibèria”, remarca el president de l’associació de veïns del sector, Santos Gallego.
Un corredor verd fins a la plaça Vallès
El passeig d’Antoni Farrés és part d’un projecte més ambiciós, que consisteix a crear un corredor verd entre la plaça del Vallès, en ple centre de Sabadell, fins a la Torre d’en Feu. Per aconseguir-ho, l’Ajuntament preveu expropiar i enderrocar un edifici de la carretera de Barcelona i crear un passatge per dins de la fàbrica Germans Camps.
El consistori també constata la falta d'espais d’ombra als passatges d’Enginyer Playà i Fraser Lawton, a l’altura de l’estació d’FGC de Can Feu-Gràcia. “Abans es feia un urbanisme més dur sense verd”, afirma l’alcaldessa, que ja estudia algunes solucions: “Hem fet una prova pilot en els camps de futbol per tapar grades i, si ens funciona, ens podríem plantejar col·locar el mateix sistema en aquesta zona tan pavimentada i amb tan poc arbre”, afirma l’alcaldessa.
Segons la planificació urbanística, el gran corredor continuarà des d’allà, creuant la rambla d’Ibèria per arribar fins al nou passeig d’Antoni Farrés i a la Torre d’en Feu, on hi ha previst construir el gran parc de Can Feu. “Serà un nexe entre les zones verdes de Can Llong i de Can Gambús, amb la zona oest”, explica Martínez.
2026, l’any de Can Feu i Gràcia
Aquest 2026, l’Ajuntament vol tancar una ferida històrica entre Can Feu i Gràcia amb el nou passeig d’Antoni Farrés. Els dos barris es van donar l’esquena durant més d’un segle per les vies del tren. L’any 2019, el Govern de la Generalitat va executar les obres de soterrament d’aquest tram, que havia quedat oblidat en el perllongament dels FGC. Ha calgut esperar set anys més per a trobar una solució per a la superfície.
El passeig és una de les principals inversions del mandat amb un pressupost de 3,4 milions d’euros, només per darrere de la reforma de la ronda Collsalarca (6,3 milions d’euros). Més enllà del nou espai verd, el barri de Gràcia viurà la inauguració de dues grans obres en els pròxims mesos: l’escola de restauració a la fàbrica Sallarès i Pla i la nova oficina d’entitats i voluntariat de Sabadell a la plaça de Jean Piaget.
Una de les assignatures pendents amb l’espai públic del barri és la remodelació de la plaça del Treball, que el consistori va executar parcialment. Fa dos anys es va inaugurar una primera fase amb jocs infantils, circuit esportiu i pistes de petanca, però falta rehabilitar l’escenari i les graderies, fet que ha suscitat les crítiques dels veïns.