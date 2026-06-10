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Sabadell

Obert el nou aparcament gratuït de 68 places a Can Feu

Està pensat per atendre les demandes de veïns d'aquest barri, Gràcia i el sector Planetes

  • Nou aparcament a la plaça del Mil·lenari -
Publicat el 10 de juny de 2026 a les 14:03

El nou aparcament públic gratuït de la plaça del Mil·lenari - passeig de Can Feu ja està obert. Disposa de 68 places que volen respondre a una "demanda històrica dels veïns dels barris de Gràcia, Can Feu i el sector Planetes per millorar la disponibilitat d'aparcament a la zona", segons destaca l'Ajuntament en un comunicat. La inversió total ha estat de pràcticament 307.100 euros.

L'espai disposa de dues places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L'aparcament està situat a tocar de les vies dels FGC, en un espai d'uns 2.800 metres quadrats que no s'havia urbanitzat fins ara. Les obres que s'hi han fet han consistit en pavimentar-lo, instal·lar-hi enllumenat i dues càmeres de videovigilància connectades al centre de comandament de la Policia Municipal. Entre diverses places d'aparcament s'hi han plantat arbres. S'hi accedeix des del passeig de Can Feu direcció plaça del Mil·lenari.

L'Ajuntament destaca que aquesta actuació forma part del Pla d'Aparcaments municipal, amb el qual des del 2019 assegura que ha creat 350 noves places d'aparcament públic, i la previsió és arribar a 580 abans que finalitzi el mandat actual d'aquí a un any. Recentment ha entrat en funcionament la renovació de dues zones de d'aparcament que s'han pavimentat i endreçat: la de davant del CAP Sud i la del carrer d'Agustina d'Aragó. A banda, continuen les obres de renovació de l'aparcament de sorra de l'Eix Macià, que es pavimentarà, tindrà 240 places i també incorporarà més de 140 arbres nous i càmeres de videovigilància. En aquest cas, les obres compten amb una inversió d'1,7 milions d'euros i es preveu que estiguin enllestides a principis de 2027.

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