FOTOS | Renoven un aparcament gratuït de l'Eixample

Els veïns del carrer d'Agustina d'Aragó cantonada passeig de Rubió i Ors, entre l'Eixample i les Termes, tornen a disposar des d'aquesta setmana de l'aparcament gratuït que hi ha a la zona. Això sí, completament renovat, especialment pel què fa al paviment, ja que ha deixat enrere la sorra i ara està totalment asfaltat.
Hi ha una seixantena de places d'aparcament per a turismes, dues més adreçades a persones amb mobilitat reduïda (PMR), i vuit per a motocicletes. S'han instal·lat punts de llum i plantat vuit arbres a la zona de terra delimitada a banda de l'aparcament. Amb els nous arbres ara n'hi ha 24. L'alçada per entrar a l'aparcament està limitada a 2,2 metres, de manera que ja no hi podran accedir camions com sí que passava anteriorment.
La renovació de l'espai buscava solucionar els problemes que provoca l'aigua quan plou, i per això s'ha instal·lat una nova xarxa de drenatge i s'ha fet un canvi de rasant per millorar la recollida de l'aigua. S'han d'evitar, així, bassals, sots i que el paviment es malmeti fàcilment. Les obres han estat ben rebudes per part dels primers usuaris, com Manel Merino, que opina que "ha millorat al 100%. De terra a això, i abans els cotxes estaven aparcats de qualsevol manera... ara està molt millor, feia falta".