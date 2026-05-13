Dues candidatures opten a liderar el Col·legi d'Arquitectes al Vallès

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) celebrarà eleccions el 21 de maig. Dues candidatures opten a la delegació vallesana. Aquests són els dos candidats.
Fermín Aparicio: "Volem reduir la burocràcia i defensar honoraris justos"
L’actual delegat del COAC al Vallès, l'arquitecte Fermín Aparicio, opta a la reelecció en el càrrec després de quatre anys en què assegura que ha pogut copsar les necessitats dels professionals al territori i les administracions i busca revalidar la plaça per acabar la feina iniciada. Aparicio forma part de la candidatura Arquitectes Som Clau, que també presenta llista a la demarcació de Barcelona i a la Junta de Govern del COAC, amb Cristina Mora i Sandra Bestraten respectivament. “L’alineació és la manera que les propostes del territori arribin a dalt de tot”, subratlla. El programa que defensa Aparicio té quatre eixos per aconseguir un COAC “útil, influent, proper i transformador”.
Es proposen acompanyar i facilitar la feina dels arquitectes, treballant per “reduir la burocràcia, defensar uns honoraris justos i pensions i jubilacions correctes”; desplegar el Reglament de la Llei d’Arquitectura; agilitzar, reduir i unificar tràmits per a la concessió de llicències i planejaments i identificar i promoure la derogació, per part de les administracions competents, normatives obsoletes o redundants. Sobre les quotes, proposen adaptar-les als diferents exercicis professionals. La candidatura també vol crear un institut d’habitatge “que pugui ajudar tots els agents”, amb un paper del COAC com a expert assessor, tant per a administracions com promotors i la resta d’agents implicats.
També es proposa fer pinya amb altres col·legis per aconseguir una major incidència en temes administratius i explicar millor la seva feina “perquè no ens vegin com un peatge”. Finalment, la transformació proposada va en la línia de “posar al dia les eines”, com les de redacció de projectes i control d’obres amb l’ús de la intel·ligència artificial, que pot ser una aliada clau. Darrerament, el COAC, amb Aparicio, ha inaugurat la seu conjunta amb el Cateb a Terrassa.
Joan Argemí i Ballbè: "El Col·legi necessita un canvi i cal una modernització"
En el cas de l’arquitecte Joan Argemí i Ballbè, presenta una candidatura alternativa que defensa que “el Col·legi necessita un canvi i cal una modernització”. Argemí vol captar el vot dels “molts col·legiats que no se senten identificats” actualment amb l’organisme col·legial. Per recuperar-los, vinculat a la candidatura Fem-ho amb Jacint Raurell com a candidat a la Junta de Govern del COAC; el sabadellenc Joan Carles Reviejo com a candidat a la demarcació de Barcelona i ell a delegat del Vallès, la candidatura proposa reduir la documentació i la burocràcia; utilitzar la IA i l’automatització per aconseguir una digitalització real per agilitzar els expedients (per exemple, redactar memòries) i disposar d’una web del COAC “funcional: un portal intuïtiu, ordenat i eficaç”.
Mesures amb les quals volen optimitzar el Col·legi perquè els arquitectes es puguin centrar prioritàriament en el que saben fer millor: arquitectura. Una altra lluita que abandera la candidatura és la de la dignificació econòmica per aconseguir honoraris i pensions justes. En aquest sentit, proposen crear l’Observatori de la Professió, per compartir dades sobre honoraris, mercat, jubilacions, activitat, etc. En relació amb les quotes, Fem-ho aposta per la “quota justa, adaptada a la diversitat professional” i segons els serveis utilitzats. Sobre aquest aspecte, Joan Argemí opina que “hem passat de ser un col·legi que exportava serveis a veure com altres els hem de pagar”.
Sobre el paper del col·legiat, la candidatura busca incrementar el grau de participació dels col·legiats amb nous formats d’assemblea com l’opció híbrida. Joan Argemí creu que “hem de fer formats diferents. Sovint les millors idees neixen de baix cap a dalt, cal escoltar i estar a prop”. La candidatura també posa el focus en la importància del rendiment de comptes.
Debat electoral
Divendres 15 de maig, a les 18 h, a la seu del COAC Vallès (c. de la Rasa, 43, Terrassa), hi haurà un debat entre les dues candidatures. Cal inscriure's prèviament. A les eleccions s'hi podrà votar a partir del 20 de maig de forma telemàtica, i el 21 de maig tant remotament com també presencialment a totes les seus col·legials.