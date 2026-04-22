L'arquitectura vallesana inaugura una nova seu conjunta a Terrassa

Els col·legis d'arquitectes (COAC) i de l'arquitectura tècnica (Cateb) van inaugurar aquest dimarts 21 d'abril la seva primera seu compartida a Catalunya, situada al carrer de la Rasa, 43, de Terrassa. L'objectiu és que els professionals puguin dur a terme les seves gestions de forma més ràpida.
La seu està situada en un edifici en forma de boomerang, vidriat i on predomina la llum natural. La superfície útil és de 630 metres quadrats repartida en dues plantes. Des dels col·legis destaquen que l'interior està concebut buscant la màxima flexibilitat i adaptabilitat per oferir el millor servei al col·legiat, tant per a la realització de tasques administratives, com a d’ús formatiu. També és un espai idoni per acollir exposicions o altres tipus d’actes. Els equips de treball de les dues delegacions ocuparan la primera planta de l’edifici.
La inauguració va aplegar els màxims representants de cada institució. El degà del COAC, Guim Costa i Calsamiglia, va agrair "la voluntat de feina conjunta" que ha permès esquivar els entrebancs del procés. Per la seva part, el president del Cateb, Celestí Ventura, va destacar que l’estrena d’aquest espai respon al fet que tots dos perfils “tenen competències complementàries, i és on rau la nostra força”. Finalment, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va emfatitzar que el nou equipament projecta "un missatge crec molt potent de qualitat professional i arquitectònica, d’arrelament i sobretot també d’evocació de futur". A més, l’alcalde va celebrar la feina conjunta en reptes de ciutat, com ara l’erradicació de l’amiant.
Els delegats territorials, Fermín Aparicio (COAC) i Vanessa Ballester (Cateb), van basar la nova estratègia en tres compromisos clars: proximitat, formació contínua i interlocució sòlida amb les administracions. "No volem un espai buit per a reunions de junta, sinó un lloc on el professional entri amb un dubte i surti amb una solució", van reblar.
El projecte guanyador del concurs per a l’adequació de la nova seu, anomenat Viandox, va ser desenvolupat per l’equip de RGA arquitectes. L’equip estava format pels arquitectes Barto Busom, Xavier Ruscalleda, Anna Pi i Meritxell Compte, juntament amb l’arquitecte tècnic Emilio Sanchiz. També hi van participar col·laboradors de QUADRANT, Jaume Balanyà, enginyer d’instal·lacions, i Marc Casajuana, arquitecte responsable de les tasques de direcció d’obra d’instal·lacions. El projecte original de l’edifici és obra de l’arquitecte Juli Capella.