FOTOS | Les catifes de flors tornen a omplir de color els carrers del centre pel Corpus

Els voltants de la parròquia de Sant Fèlix s’han convertit aquest diumenge en un mosaic de colors amb la confecció de les catifes de flors que decoraven els carrers propers al temple. El pas de la processó de l’arxiprestat, després de la missa de les 18 h, ha travessat aquests tapissos que els veïns han preparat durant hores posant punt i final a la celebració del Corpus a la ciutat.
La comitiva ha sortit per la porta del carrer de Gràcia, ha recorregut els carrers propers a la parròquia i ha finalitzat el seu trajecte tornant a entrar al temple per la plaça de Sant Roc, enmig de les catifes ja trepitjades pel pas dels participants i dels fidels.
Entre les persones que s’han acostat a veure la celebració, Carme Balada ha remarcat la continuïtat d’aquesta tradició, tot recordant com havia canviat amb el pas del temps. "Quan era petita es feia a molts carrers, no només al centre, també a la Creu Alta o al carrer Major. Ara fa anys que només es fa aquí" ha explicat. Tot i això, ha destacat que "és molt maco de veure", encara que ja no tingui la mateixa extensió d’abans.
La jornada també ha sorprès visitants que s’hi han trobat per casualitat. Anna Martínez i Maribel Checa han remarcat l’impacte visual de les catifes i el desconeixement inicial de la tradició. "No ho coneixíem aquí. Ens ha sorprès molt, és molt bonic i molt original", han comentat. També han assenyalat que coneixien aquesta pràctica en altres ciutats, especialment Girona, però no en aquest entorn.
Totes dues han defensat la importància de mantenir aquestes celebracions populars: "Les tradicions s’han de conservar, formen part de la identitat de la ciutat", han afirmat.
Paral·lelament, "l’ou com balla", tradició medieval vinculada a l’eucaristia, es va poder veure la tarda de dissabte a la plaça de Sant Roc, completant una de les celebracions més emblemàtiques del Corpus al centre de la ciutat.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: