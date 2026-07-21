La reobertura de les fonts del Passeig està prevista en "els propers dies"

Les fonts del passeig de la Plaça Major estan fora de servei i, si encara ho estan aquest dijous, 23 de juliol, es completarien dues setmanes des que es troben en aquesta situació. Veus municipals consultades pel Diari assenyalen que "estan tancades mentre s'hi fan tasques de control de la qualitat de l'aigua" i preveuen que tornin a estar en funcionament en "els propers dies".
Des del consistori informen que està prevista l'adjudicació del contracte de manteniment d'aquestes fonts, ja que no depenen d'Aigües Sabadell, com sí que passa en altres casos. L'acord ha de permetre revisar i fer les actuacions de manteniment necessàries, també en elements com el paviment de l'entorn de les fonts, malmès en alguns casos.
Un cartell enganxat a terra informa des del 9 de juliol que les fonts estan fora de servei temporalment per "tasques de control de la qualitat de l'aigua". Precisament, aquest espai és un dels refugis climàtics que té la ciutat i es troba interromput per aquest motiu.
La poda, adaptada a les altes temperatures
També sobre el Passeig, des del consistori s'explica que les tasques de manteniment de la vegetació són més intenses a l'hivern que a l'estiu, quan s'ha deixat créixer més. En l'època de l'any en què estem, "les feines de poda i manteniment s'adapten a les altes temperatures per evitar que les plantes es ressentin" alhora que es treballa "perquè el passeig mantingui una imatge verda, agradable i amb una vegetació que aporti ombra i confort a l'espai públic".