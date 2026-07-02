Dues fonts ornamentals ja tornen a funcionar

Les fonts ornamentals de la plaça del Pi i de la plaça de la Creu Alta ja tornen a funcionar correctament. En les darreres setmanes han recuperat el seu funcionament habitual un cop ja van quedar enrere les restriccions per la sequera. A hores d’ara, totes les fonts ornamentals de la ciutat funcionen menys la de la plaça del Pi-pi, “on s’hi està treballant per un problema en un element informàtic de la font”, detallen fonts municipals.
En el cas de la plaça del Pi (Ca n’Oriac), s’ha fet la instal·lació d’automatismes i il·luminació nova, a més d’un sistema de control de nivell. A la font de la plaça de Creu Alta també s’hi han fet actuacions com la substitució de bombes i il·luminació, així com la renovació del sistema de control de nivell. En l’últim any, després de les restriccions per la sequera que va obligar a aturar les fonts, el consistori ha anat fent reparacions i altres tasques per posar-les al dia després de temps sense estar en funcionament.
Canvis a la via Alexandra
La font de la via Alexandra (Can Rull) no es recuperarà. Fonts de l’Ajuntament expliquen que es transformarà l’espai que ocupen en una nova àrea de jocs infantils amb espai de trobada, just al costat de l’escola Andreu Castells. “Cal tenir en compte que molt a prop, els veïns tenen els jocs d’aigua del nou parc de les Aigües”, assenyalen des del consistori. Aquesta zona de jocs del parc és un dels refugis climàtics disponibles enguany. Estan en funcionament del mes de juny al mes de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. El parc és el primer de la ciutat que té horari d’obertura i tancament, de 7 a 22 h a l’estiu.
Aquests dies, les fonts ornamentals del passeig de la Plaça Major també funcionen tal com està previst i són un espai que aprofiten famílies i infants per refrescar-se puntualment, tot i les indicacions del consistori que no són aptes per al bany. La cortina d’aigua, de moment, queda reservada per a ocasions especials.