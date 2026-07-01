Baixen les temperatures, però continuen les nits tropicals a Sabadell: consulta la previsió

El mes de juliol ha portat temperatures lleugerament inferiors a les del darrer tram de juny a Sabadell. Segons la predicció automàtica generada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'espera que durant els pròxims dies els termòmetres no superin els 32 ºC de màxima, a diferència de les elevades temperatures que vam tenir durant el mes de juny, superiors als 35 ºC durant diversos dies. Es preveu que hi hagi un clar protagonisme del sol i apareguin de manera efímera algunes nuvolades suaus, però sense cap probabilitat que plogui. Tot i el descens de les temperatures màximes, però, els termòmetres durant la nit superaran amb escreix el llindar dels 20 ºC, que indica l'arribada de nits tropicals. Es preveu que entre les 0 h i les 7 h dels pròxims dies, la temperatura oscil·li entre els 20 ºC i els 23 ºC, encara que a partir de dissabte poden disminuir. Així, les temperatures durant el matí baixaran lleugerament, però continuarem tenint nits càlides a la ciutat.
El segon juny més calorós des que hi ha registres
Sabadell ha tancat el segon juny més calorós des que hi ha registres a la ciutat. L'estació del Meteocat va entrar en funcionament l'octubre del 2009 i, des d'aleshores, tan sols el juny de l'any passat ha superat la xifra de temperatura mitjana d'enguany. Segons les dades recollides pel mateix servei, el mateix mes de l'any anterior es va registrar una temperatura mitjana de 25,2 ºC a Sabadell, mentre que aquest 2026 la xifra s'ha col·locat als 24 ºC. Si bé hi ha una diferència notable respecte a l'any passat (1,2 ºC de mitjana), aquest juny que hem tancat recentment és el segon més calorós de, com a mínim, els darrers 18 anys. Per darrere hi ha l'estiu del 2022, amb 23,8 ºC; i el del 2017, amb 23,7 ºC. La resta d'anys comptabilitzats han estat tots per sota dels 22,5 ºC de mitjana.
El mes passat va començar amb temperatures força fresques i molt allunyades de les del segon i tercer terç de juny. El dia cinc de mes, la temperatura mitjana va ser de 17,8 ºC, col·locant-se com al dia més fresc de tot el període, i la temperatura va anar incrementant notablement. De fet, des del 12 de juny no s'ha registrat cap dia per sota dels 30 ºC de temperatura màxima a la ciutat. Així, des del dia 12 fins al 30 de juny la temperatura mitjana va ser de 25,8 ºC; mentre que la del dia 1 a l'11 del mateix mes, de 20,9 ºC, cosa que demostra la diferència entre les dues fases que va tenir aquest juny.