Queixes entre famílies del nord per una trentena d'alumnes sense plaça a l'institut Joan Oliver: "Que obrin una línia"

Malestar entre diverses famílies del nord de Sabadell després que una trentena d'alumnes hagin quedat sense plaça de primer d'ESO a l'Institut Joan Oliver, el centre que havien triat com a primera opció. "Ja es veia que quedarien bastants estudiants fora", lamenta Yolanda Medina, una de les mares afectades. Segons explica, el Joan Oliver oferia 54 places, mentre hi havia unes 80 sol·licituds. Les famílies van presentar reclamacions abans fins i tot de la resolució definitiva perquè les xifres ja ho evidenciaven.
El curs vinent, el Joan Oliver sortirà amb dues línies a 1r d'ESO i la comunitat educativa del centre vol que se n'obri una tercera per acollir aquest gruix d'estudiants. "Ho hem demanat tots: la direcció del centre, l'AFA, les famílies i totes les escoles adscrites a l'institut", diu Medina. Segons expliquen les famílies, aquesta tercera línia es podria habilitar redistribuint la planificació amb l'Institut Jonqueres, que mantindrà tres grups tot i haver registrat una demanda inferior. Aquest grup extraordinari s'ha anat distribuint els últims anys entre ambdós centres.
"Ens agrada el projecte"
De moment, el seu fill ha estat assignat a un altre institut; i la mare lamenta que no pugui continuar el recorregut familiar al Joan Oliver, on també ha estudiat el seu fill gran. "Vam escollir aquest institut perquè ens agrada el seu projecte educatiu", defensa. A títol individual i col·lectiu, han presentat reclamacions davant el Departament d'Educació, la Generalitat i el Síndic de Greuges.
Des de l'AFA del Joan Oliver també expressen la seva preocupació. La presidenta, Jèssica Real, explica que hi ha una sensació de "desànim" entre aquest conjunt de famílies afectades. Segons apunta, els alumnes provenen de les cinc escoles adscrites del barri. "Estem parlant de Roureda, Can Deu, Floresta, Can Llong i Sant Julià. D'alguna manera, afecta estudiants de tot el nord de la ciutat", condemna.