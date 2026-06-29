Cinc mesos de rècord absolut a l’Aeroport

El 2026 va camí d’esmicolar els registres de l’activitat aeroportuària registrada durant el 2025. Segons les darreres dades del gestor aeroportuari Aena, l’Aeroport va tancar el passat mes de maig amb 6.768 operacions, una xifra que suposa un increment del 13,1% respecte al trànsit registrat durant el mateix mes de 2025.
Un mes que ha servit per catapultar l’activitat en aquests primers cinc mesos d’enguany, on, de mitjana, diàriament s’han efectuat 187 operacions, el que es tradueix en 28.235 operacions de gener a maig, un 12,7% més que durant els mateixos mesos de 2025. Des que el gestor aeroportuari fa públiques les dades mensuals (2002), mai s’havia arribat a aquests registres en els primers cinc mesos d’un any ni s’havien superat les 6.700 operacions en un mes.
La bona dinàmica registrada de gener a març del 2026 també queda evidenciada en el nombre de passatgers que utilitzen l’Aeroport per efectuar els seus viatges. En el passat mes de maig,
D’altra banda, amb els 638 passatgers registrats durant el mes de maig, l’Aeroport ha registrat durant els cinc primers mesos de l’any 2.460 viatgers, un 43,7% més que l’any passat. Si la tendència pel que fa a nombre de passatgers es manté en la segona meitat del 2026, l’aeròdrom sabadellenc també podria tancar un any de rècord històric, superant el sostre de passatgers registrat el passat 2024 amb 6.569 –de gener a maig de fa dos anys van utilitzar les instal·lacions aeroportuàries 2.669 passatgers–.
Respecte a la resta de la xarxa d’Aena a Catalunya, l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat va aconseguir al maig els 5.509.868 passatgers i les 34.738 operacions. Per part seva, l’Aeroport de Girona-Costa Brava va registrar 220.379 viatgers i 3.014 moviments d’aeronaus. Finalment, l’Aeroport de Reus va gestionar 2.542 enlairaments i aterratges i un total de 204.884 passatgers.
Més de 1.100 estudiants
Paral·lelament a l’activitat aeroportuària de l’Aeroport, aquest curs acadèmic 1.104 alumnes han participat en el servei de visites divulgatives per conèixer de primera mà la infraestructura sabadellenca. L’aeròdrom de Sabadell ha organitzat 52 visites de centres educatius amb grups d’alumnes de totes les edats, des d’educació primària fins a cicles formatius, així com d’educació especial.
Les visites a l’aeroport de Sabadell són gratuïtes i tenen una durada aproximada de dues hores i mitja, durant les quals es mostren als alumnes els espais i els serveis que conformen un aeròdrom, guiats per personal especialitzat de la infraestructura.
El recorregut inclou l’accés als hangars, on poden observar de prop les aeronaus estacionades i conèixer-ne el funcionament. Els escolars també visiten el parc de bombers del gestor aeroportuari d’Aena, on reben una explicació detallada sobre les funcions d’aquest servei essencial a la seguretat aeroportuària. La visita es completa a les instal·lacions del servei de control de fauna, on els participants poden veure diferents aus i descobrir l’important paper que tenen en la prevenció d’incidents amb l’aviació.