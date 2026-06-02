FOTOS | Un rusc de vidre a l'escola, extracció de mel i petits apicultors

L'escola Servator acull un taller sobre les abelles amb l'apicultor sabadellenc Àngel Moya

Publicat el 02 de juny de 2026 a les 11:26
Actualitzat el 02 de juny de 2026 a les 11:31

Els alumnes del Col·legi Servator van viure dilluns una jornada especial amb la visita de l'apicultor sabadellenc Àngel Moya, que va portar fins al centre un eixam d'abelles instal·lat en un rusc de vidre. L'activitat va permetre als infants observar de ben a prop el funcionament d'una colònia d'abelles i descobrir la importància que tenen aquests insectes per als ecosistemes i la producció d'aliments. Els petits van seguir amb atenció totes les explicacions de l'expert; i a través de les parets transparents van poder veure les abelles treballant en directe, identificant-ne els diferents comportaments i observant com s'organitza la vida dins de la colònia.

El moment estrella de la jornada va ser l'extracció de mel. Moya va mostrar pas a pas el procés que segueixen els apicultors per obtenir aquest producte natural, explicant les diferents fases i els instruments que s'utilitzen habitualment.

  Taller d`abelles al Col·legi Servator

 

