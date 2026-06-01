Maig càlid, però no de rècord a Sabadell

El cinquè mes de l’any deixa temperatures pròpies de l’estiu, tot i no superar els registres del 2022

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 17:47

Sabadell deixa enrere un mes de maig amb temperatures més pròpies del mes de juliol i agost que no de la primavera.

Segons les dades de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, el passat dijous 28 de maig es va registrar una temperatura màxima de 35,1 graus, lleugerament per sota a la registrada el 22 de maig del 2022, quan aleshores el termòmetre del Meteocat situat al nord de la ciutat es va enfilar fins als 37,1 °C, essent el rècord de temperatura màxima registrada en un mes de maig, des de l’entrada en funcionament de l’estació automàtica Sabadell - Parc Agrari, a finals del 2008.

Aquest pic de temperatura s’emmarca en l’episodi de calor que va viure Catalunya a partir del passat 20 de maig en la que “la presència d’una massa d’aire càlid va arribar al país i, amb el pas dels dies, com a resultat de la subsidència i de la manca de vent, va acabar afectant tots els nivells de la troposfera, provocant valors molt alts de temperatura per a l’època de l’any”, apunten des del Meteocat en el butlletí climàtic del passat mes de maig. 

En aquesta línia, des del Servei Meteorològic de Catalunya expliquen que a l’Observatori Fabra de Barcelona ha estat el tercer maig més càlid dels seus 113 anys de dades, juntament amb el de 2015 i només superat per 2022 i 2020.

