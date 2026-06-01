Multat amb 400 euros per una capsa de cartó amb el seu nom: “La vaig deixar a dins del contenidor”

“Em van multar amb 400 euros per una capsa amb les meves dades que jo havia dipositat dins del contenidor”. Així resumeix J.F., veí del barri de la Concòrdia de Sabadell, la situació que l'ha portat a enfrontar-se amb l'Ajuntament. La presència del seu nom i dades en una capsa li ha costat una sanció després que els serveis d’inspecció la trobessin fora del contenidor. El veí, convençut que va dipositar correctament el residu, nega les acusacions municipals i inicia una batalla administrativa per a reclamar la devolució dels diners que va acabar abonant.
Els fets es remunten al setembre de 2025 quan, segons explica l’afectat, va llençar una capsa de cartró en un contenidor de recollida selectiva situat al carrer Parma. L’home, que al·lega tenir reconegut un 24% de discapacitat i dificultats de mobilitat, assegura que va haver de fer un esforç considerable per introduir-la dins del contenidor, que "es trobava pràcticament ple".
Uns mesos després, però, va rebre una notificació de sanció de 400 euros. El motiu: la caixa amb les seves dades identificatives havia aparegut a terra al costat del contenidor. J.F. defensa que això no demostra en cap cas que fos ell qui la va deixar fora. “Jo la vaig dipositar correctament, si després va caure perquè estava ple, o algú la va treure i la va deixar a terra, això ja no depèn de mi. El que no es pot afirmar és que la vaig abandonar al carrer perquè ningú ho pot demostrar”, sosté. Els serveis d’inspecció de l'Ajuntament, però, consideren que no es va introduir al contenidor.
L’afectat ha presentat diverses al·legacions davant l’Ajuntament i també ha recorregut al síndic municipal de greuges, Josep Escartín, que té el cas obert a l'espera de rebre l'informe municipal. "No és l'únic cas i és una mala praxi de l'Ajuntament. No ho poden provar: qualsevol pot treure la caixa del contenidor", exposa Escartín. "Si no hi ha proves, no poden sancionar i aconsello els afectats recórrer dins del termini establert", conclou. Així i tot, el síndic declina valorar el cas concret del J.F. perquè "encara és un cas en estudi a l'oficina".
En els seus escrits, J.F. defensa que va actuar correctament i qüestiona els arguments que, segons assegura, ha rebut durant la tramitació de l’expedient. “M’han arribat a dir que la caixa no hi cabia perquè feia 1,60 metres, però he acreditat que sí que hi cabia. M’han anat donant explicacions diferents i cap em sembla coherent”, afirma.
Davant la possibilitat d’haver d’assumir la sanció íntegra, va optar per pagar-la amb la reducció del 50% prevista per la normativa, abonant finalment 200 euros. Tot i això, continua reclamant els diners perquè considera que la multa és injusta. “Vaig pagar perquè era l’única manera de no arriscar-me a una sanció més elevada, però segueixo pensant que no és ni just ni ajustat a la realitat dels fets”, argumenta.
Pot recórrer a la via judicial
Per la seva banda, fonts municipals apunten que si l'afectat no està d'acord amb la sanció pot recórrer a la via contenciosa administrativa per continuar defensant la seva posició. Tanmateix, el veí reclama "indefensió" i considera que això representa un fre: "Això implica assumir nous gastos per a defensar-me", lamenta. Des de l'Ajuntament també assenyalen que "s'actua d’acord amb l’ordenança municipal i els informes elaborats pels serveis d’inspecció".
Les mateixes fonts recorden que la normativa estableix que els residus s’han de dipositar dins dels contenidors corresponents i que deixar-los fora, o que acabin a la via pública, genera problemes de neteja i convivència. En aquest sentit, el consistori subratlla que l’abandonament de residus a l’espai públic pot comportar sancions que oscil·len entre els 400 i els 15.000 euros, segons la gravetat dels fets.