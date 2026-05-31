L'Esplai Can Colapi celebra el seu 30è aniversari amb una gran festa que reuneix prop de 500 persones

L'Esplai Can Colapi ha celebrat aquest dissabte 30 de maig el seu 30è aniversari amb una gran festa que ha aplegat prop de 500 persones i diversos esplais de Sabadell i del Vallès. La plaça de Sant Roc ha estat escenari de la gran celebració que segueix tot un curs de propostes i activitats de commemoració que ha organitzat aquests dies Can Colapi per recordar les seves tres dècades d'existència.
L'esplai, que va obrir les portes l'any 1996 als locals de l'Escola Pia de Sabadell impulsat per l'escolapi Eduard Pini i un grup d'alumnes del centre, ha recuperat així una tradició que no podia celebrar amb aquestes dimensions des de feia deu anys. Fa cinc anys, coincidint amb el 25è aniversari, les restriccions derivades de la pandèmia van impedir organitzar una gran commemoració.
El responsable general de l'Esplai Can Colapi, David Rife, ha fet un balanç "mol positiu" de la jornada. "Estem molt, molt contents. Costa molt gestionar unes celebracions com aquestes i estem molt satisfets de com ha sortit tot i de com s'hi ha involucrat tothom", ha explicat.
Segons Rife, els aniversaris són una cita especialment significativa dins el món dels esplais: "Cada cinc anys solem celebrar els aniversaris i és tradició convidar els esplais de la zona amb qui compartim moviment educatiu per reforçar els vincles, fer xarxa i celebrar conjuntament la nostra història".
La celebració d'enguany tenia, però, un component especial. "Feia deu anys que no podíem organitzar una festa d'aquestes característiques i cap dels monitors i monitores actuals havia preparat mai una celebració d'aniversari de l'esplai. Feia dos anys que hi treballàvem i teníem moltes ganes de tornar-ho a fer", ha destacat.
Un dels aspectes més valorats pels organitzadors ha estat la resposta dels participants. "Sovint costa animar la gent a venir i participar en actes d'aquest tipus, però va ser increïble tant el nombre de persones que hi van assistir, unes 500, com l'actitud i les ganes amb què van viure tota la jornada", ha afirmat Rife.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: