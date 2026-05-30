El final d’una etapa històrica al CN Sabadell no va poder acabar amb premi. En l’últim partit de Quim Colet a la banqueta sabadellenca després de vuit temporades, el CN Atlètic-Barceloneta va imposar la seva superioritat per 11-16 a Can Llong i va certificar el títol de lliga, el vint-i-dosè consecutiu pel conjunt mariner.
El partit va començar amb una gran parada d’Edu Lorrio, a la qual va respondre immediatament Unai Aguirre sota pals. El primer cop, però, el va donar el Barceloneta amb un gol de Vince Vigvári. El Sabadell va veure com acumulava dues expulsions abans que els visitants ampliessin diferències amb una diana de Bernat Sanahuja. Els de Quim Colet no trobaven encert en atac i, després d’un llançament al pal, Chalo Echenique va signar el 0-3.
Sergi Cabanas va estrenar el marcador local, però el Barceloneta continuava dominant totes les facetes del joc. Javier Bustos va fer el quart i Sanahuja va anotar el seu segon gol per situar l’1-5. Amb aquest resultat es va arribar al final d’un primer període marcat per la superioritat marinera.
El segon quart va començar amb una nova errada del Sabadell castigada immediatament per Vigvári, que va fer l’1-6. Kosta Averka va retallar distàncies, però Roger Tahull va respondre aprofitant una gran assistència per establir el 2-7. Sergi Cabanas va transformar un penal favorable als locals i Fede Panerai va acostar encara més els sabadellencs amb el 4-7 després d’una bona combinació ofensiva.
Quan semblava que el Club podia entrar de ple al partit, el Barceloneta va tornar a colpejar. Sanahuja va completar el seu hat-trick, Vigvári va transformar un penal i Roger Tahull va fer el desè gol dels visitants. Al descans, el marcador reflectia un clar 4-10.
La mitja part va deixar una de les imatges més emotives del matí. El club va retre homenatge a David Palma i a Quim Colet, que no continuaran la pròxima temporada al capdavant dels equips femení i masculí respectivament. Un reconeixement a dues figures claus de la història recent de l’entitat. En el cas de Palma, amb un palmarès extraordinari de 26 títols, incloses tres Champions League.
Després del descans va arribar la millor versió del Sabadell. Martín Famera va obrir el tercer període amb un potent llançament llunyà i Alberto Barroso va reduir encara més la diferència amb un xut que va tocar el pal abans d’entrar. Els de Colet van mostrar una solidesa defensiva que no havien tingut fins aleshores i van competir de tu a tu davant el campió.
Tot i això, el Barceloneta va tornar a demostrar la seva qualitat. Unai Biel va marcar dos gols consecutius, el segon després d’una assistència espectacular d’Unai Aguirre des de la seva pròpia porteria. Cabanas va mantenir viu el Sabadell amb el seu tercer gol, però un penal molt protestat transformat per Burian va deixar el marcador en 7-13 al final del tercer quart.
En els últims vuit minuts, Marc Valls va ampliar l’avantatge visitant. Sergi Cabanas, el jugador més destacat dels locals, va fer el seu quart gol i Rafa Vergara i Jan Pérez van acostar el Sabadell fins al 10-14, demostrant que l’equip no estava disposat a abaixar els braços.
Però cada intent de reacció trobava una resposta immediata. Roger Tahull, escollit MVP de la final, va anotar el seu tercer gol i Bernat Sanahuja va completar el seu quart per sentenciar definitivament el duel. Encara hi va haver temps perquè Cabanas fes el seu cinquè gol i per veure l’últim temps mort demanat per Quim Colet com a entrenador del CN Sabadell.
Una última aturada d’Unai Aguirre va precedir el xiulet final. El marcador de 11-16 confirmava la victòria del CN Atlètic-Barceloneta, que torna a regnar a la lliga espanyola i amplia una hegemonia que ja suma 21 temporades consecutives.
Pel Sabadell, la derrota va significar també el comiat d’una etapa. Quim Colet va dirigir per última vegada l’equip masculí en una trajectòria de vuit temporades marcada pel creixement competitiu del Club i per haver consolidat l’equip entre els grans referents del waterpolo estatal.
