Jordi Marín: "No m'hauria imaginat mai tot el que he viscut al CN Sabadell"

L'equip de futbol sala del Club Natació es va tornar a quedar a prop de l'ascens a Segona Divisió. Els nedadors van caure en la primera eliminatòria del play-off davant del filial d'El Pozo Murcia amb una remuntada al pavelló del Nord (1-3). Poc després, l'entrenador Jordi Marín va anunciar que no continuaria al capdavant de l'equip. Un final amarg per a una temporada increïble dels sabadellencs, que van finalitzar la lliga regular en segona posició.
Marín va arribar al Club l'estiu del 2024 després d'una temporada complicada i va aconseguir un tercer lloc que ha millorat enguany amb el subcampionat del grup 3 de Segona B. Dos anys molt exitosos i una etapa que s'acaba a la secció de futbol sala dels nedadors. Passats uns dies des de l'anunci, el tècnic concedeix una entrevista al Diari per valorar el seu pas per Sabadell.
Tenies clar que deixaries l'equip a final de temporada?
Sí, ja ho havia pensat un temps abans. Ho tenia clar. Hem tingut molt bons resultats en aquests dos anys, però crec que per seguir a aquest nivell cal un altre discurs al vestidor. No hauria estat positiu continuar una altra temporada. Penso que era el millor per tots.
En dues temporades tan intenses com heu viscut, el desgast es multiplica.
Hem entrenat moltíssim i també ens hem exigit des del primer dia. El cos tècnic i els jugadors hem dedicat moltes hores i notava que, potser, un tercer any podia no anar tan bé i era el moment d'acabar l'etapa abans de baixar aquest nivell. S'ha de saber finalitzar un cicle quan toca.
Queda l'espineta de no haver pogut passar de la primera ronda del play-off?
Sí que deixa un regust agredolç. El nostre objectiu era poder superar aquesta primera ronda, que era on vam caure l'any passat i això fa que sigui una mica més amarg el final. Igualment, intento mirar amb perspectiva tot el que hem aconseguit, amb un segon lloc a la lliga regular, i, al final, ens elimina un autèntic equipàs. Estic molt orgullós de la temporada, tot i que ens ha faltat el colofó final.
Potser és fer-se trampes al solitari, però un ascens hauria canviat la teva decisió de no continuar.
M'han preguntat diverses vegades per aquest tema i, realment, no ho havia pensat. Està clar que hauria estat diferent i amb l'adrenalina de la fita potser hauria estat diferent. Mai se sap que podria haver passat i no ho he pensat massa. No puc donar una resposta clara.
No hi ha hagut ascens, però mirant enrere, quan vas arribar al Club, t'hauries imaginat dues temporades com les que has viscut?
Ni em passava pel cap. He viscut situacions que pensava que no viuria com a entrenador, i menys tan d'hora. El nostre objectiu era la permanència la primera temporada, ni en els meus millors somnis esperava disputar un play-off, imaginat dos de consecutius. Era inimaginable.
A la Segona B sembla que costa apostar per entrenadors de categories més baixes. En aquest cas, el Club va fer l'aposta i ha estat un win-win de manual.
Totalment. Sempre ho he dit i ho repeteixo: estic molt agraït a l'Arnau (Casabon) per l'oportunitat que em va donar. La Segona B és una categoria en què costa sortir de la roda i fer apostes per gent de baix. Venia d'un any molt complicat al Sant Joan de Vilassar, lluitant per la permanència a Tercera fins al final, i no m'ho esperava. Estaré eternament agraït per la confiança i, ja ho saben, que sempre ajudaré el Club en què necessitin.
No t'esperaves en el seu moment l'oportunitat, però has complert a la perfecció. T'has sorprès a tu mateix?
És cert que he tingut un equip molt competitiu i jugadors molt compromesos, que això sempre ajuda perquè m'he sentit molt còmode des del primer dia. A base de treball m'ha arribat aquesta oportunitat i l'he pogut aprofitar. Ara, estic en un moment que no em plantejo fins a on puc arribar, però és molt maco veure que pots estar en un play-off i lluitant per pujar a Segona quan vens de baix.
Segur que és molt complicat, però amb quin moment et quedaries d'aquesta etapa?
No és un moment concret, em quedo amb la sensació sobretot del primer any, quan estàvem a la part alta, de veure tot el cos tècnic i els jugadors sorpresos del que estàvem aconseguint. La gent no assimilava la dificultat del que fèiem i els resultats que vam aconseguir, que eren impensables.
Ara, canvi d'aires, al filial d'Industrias Santa Coloma.
Crec que és una bona oportunitat. És un canvi d'objectius i plantejament, perquè hi haurà molts joves amb ganes de créixer. També em permetrà estar vinculat a un equip de màxima categoria. Vull agrair la confiança que m'han mostrat. És un repte diferent, però l'agafo amb moltes ganes.
Et tocarà enfrontar-te al Club en lliga. Serà especial per tu?
Sí, molt. Serà el primer que miri quan surti el calendari. Jugar a Sabadell serà especial per sempre. Quan toqui, vindré amb un somriure, passi el que passi a la pista, i serà emocionant retrobar-me amb jugadors i amics amb qui ho he passat molt bé aquests dos anys.