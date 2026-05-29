FOTOS | Reconeixement a l'històric júnior del Sabadell BQ Vallès

La història del júnior femení del Sabadell BQ Vallès encara ha guardat un capítol més a una temporada d'èxit. Les jugadores sabadellenques van rebre aquest dijous, al pavelló del Sud, un reconeixement institucional amb la visita de l'alcaldessa Marta Farrés i la regidora d'esports, Montse González. Un premi a una trajectòria immaculada aquesta temporada d'un equip que ha passat a la història del bàsquet formatiu sabadellenc.

El conjunt dirigit per Miki Molgosa va començar l'any amb l'ascens a Preferent, màxima categoria catalana. Després es va colar entre els millors equips del país, amb un tercer lloc que va donar accés a una final a quatre que va acabar amb el subcampionat i la classificació per al Campionat d'Espanya, on van fer la pilota encara més grossa. Les sabadellenques van sorprendre tots els equips presents i, malgrat no tenir tant nom com altres entitats, van plantar-se a les semifinals en què van caure contra Estudiantes. Finalment, van ser quartes de l'estat perdent el duel pel tercer lloc contra el Valencia Basket, però acabant com el millor equip català en la competició amb una actuació per al record.

Farrés i González, durant l'acte d'homenatge, també van fotografiar-se i reconèixer alguns dels equips masculins del Sabadell BQ Vallès que han aconseguit grans fites enguany en un premi a la feina de formació de l'entitat.

	L`acte de reconeixement al BQ Vallès
	Victor Castillo